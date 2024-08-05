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Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

За пять месяцев 2024 года население Прикамья сократилось на 7 тысяч человек

За пять месяцев 2024 года население Прикамья сократилось на 7 тысяч человек

5 августа 2024, 10:22
Фото: 1MI
Всего за этот период на свет появилось свыше 9 тыс. человек.

За первые пять месяцев 2024 года в Прикамье родились более 9 тыс. человек, это на 210 младенцев меньше, чем годом ранее. Смертность составила 14,8 тыс., показатель превысил предыдущий год на 628 человек. Естественная убыль населения сложилась в 5,8 тыс. человек, об этом свидетельствуют данные Пермьстата.

С января по май в Пермский край прибыли 17,3 тысячи человек, а уехали 18,4 тысячи. Миграционный отток составил 1,1 тыс. человек. По сравнению с 2023 годом, количество уехавших из региона увеличилось до 887 человек.

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#Пермский край#Демография#Рождаемость#Смертность#Прикамье#Миграция#Популяция
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