За пять месяцев 2024 года население Прикамья сократилось на 7 тысяч человек

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
За первые пять месяцев 2024 года в Прикамье родились более 9 тыс. человек, это на 210 младенцев меньше, чем годом ранее. Смертность составила 14,8 тыс., показатель превысил предыдущий год на 628 человек. Естественная убыль населения сложилась в 5,8 тыс. человек, об этом свидетельствуют данные Пермьстата.
С января по май в Пермский край прибыли 17,3 тысячи человек, а уехали 18,4 тысячи. Миграционный отток составил 1,1 тыс. человек. По сравнению с 2023 годом, количество уехавших из региона увеличилось до 887 человек.