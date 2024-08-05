За пять месяцев 2024 года население Прикамья сократилось на 7 тысяч человек

За первые пять месяцев 2024 года в Прикамье родились более 9 тыс. человек, это на 210 младенцев меньше, чем годом ранее. Смертность составила 14,8 тыс., показатель превысил предыдущий год на 628 человек. Естественная убыль населения сложилась в 5,8 тыс. человек, об этом свидетельствуют данные Пермьстата.