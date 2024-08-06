Администрация Перми запретила использовать при оформлении парков четыре ярких цвета

Согласно техзаданию, элементы благоустройства должны быть выполнены в едином цветовом решении в любом цвете, за исключением использования ярких цветов, находящихся в желтой, красной, синей и зеленой цветовой палитре. Планируется проведение ремонта более 40 объектов, в том числе эспланады, набережной, театрального сквера и других.