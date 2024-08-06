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Мэрия Перми запретила использовать при оформлении парков четыре цвета

Администрация Перми запретила использовать при оформлении парков четыре ярких цвета

6 августа 2024, 06:02
Фото: 1MI

Мэрия Перми запретила использовать при оформлении парков четыре цвета

На благоустройство парков и скверов уйдет 18,5 млн рублей.

Администрация Перми объявила торги на право выполнения работ по текущему ремонту объектов озеленения на территории города. Стоимость контракта — 18 млн 509 тыс. рублей, сообщается на портале госзакупок. Первым на это внимание обратило ИА «Текст».

Согласно техзаданию, элементы благоустройства должны быть выполнены в едином цветовом решении в любом цвете, за исключением использования ярких цветов, находящихся в желтой, красной, синей и зеленой цветовой палитре. Планируется проведение ремонта более 40 объектов, в том числе эспланады, набережной, театрального сквера и других.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 20 августа. Победитель станет известен 23 августа.

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#Пермь#Госзакупки#Ремонт#Благоустройство#Аукцион#Озеленение
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