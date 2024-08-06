Адвокат Эдварда Била опроверг информацию об ампутации конечности блогеру

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Он заявил, что в данный момент его подопечный остается под наблюдением медиков.
«По последней информации, врачи пока еще не определились, будет ли проведена ампутация или нет. Хочется верить, что этого удастся избежать. Ждем решения врачей», — уточнил защитник блогера.
Шаро также подчеркнул, что через час у медиков состоится консилиум, и станет точно известно: сохранят ли Билу конечность или ампутация все же будет произведена.
Шаро фактически опроверг сообщения о том, что операция по удалению зараженной конечности Била уже готовится, пишет regions.ru.
Напомним, состояние блогера, который известен своими скандальными пранками, резко ухудшилось 31 июля. У блогера опухла левая конечность и начался болевой синдром. Мужчину экстренно госпитализировали из следственного изолятора в гнойное отделение одной из московских клиник. Ему должны были провести операцию по очищению раны от зараженных клеток.
Ранее адвокат блогера сообщил Regions о том, что медики пытаются сохранить конечность Эдварду Билу, который получил заражение крови из-за травмы после падения с самоката.