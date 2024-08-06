Адвокат Эдварда Била опроверг информацию об ампутации конечности блогеру

Ситуация с Эдвардом Билом, которому грозит ампутация ноги после открытого перелома, крайне тяжелая, но пока неизвестно, лишится блогер конечности или нет. Об этом в беседе с корреспондентом Regions сообщил его адвокат Хамзат Шаро.