Беспилотники ночью атаковали Курскую и Белгородскую области. Пострадали люди

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Сегодня ночью, 6 августа, над территорией России сбили более десятка украинских беспилотников. По официальной информации Минобороны РФ, 11 БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области.
Как рассказали наши коллеги из Бел.ру, ночью под обстрелы попали село Муром Шебекинского городского округа и село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. В Муроме БПЛА атаковал частный дом, произошел пожар. В результате повреждены окна, фасад и внутренняя отделка. В Новостроевке-Первой дрон-камикадзе взорвался на территории социального объекта, какого именно — не уточняется. В здании выбиты окна, посечен автомобиль ГАЗель.
В Курской области со стороны Украины обстрелян город Суджа. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов сегодня утром, на данный момент над Курской областью сбито 26 БПЛА самолетного типа. По данным главы региона, ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Также в результате атаки беспилотников несколько жилых домов были сильно повреждены.
Белгородскую область регулярно обстреливают с 2023 года. Атаки БПЛА происходят на фоне проведения СВО — она продолжается с 24 февраля 2022 года.