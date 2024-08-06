Беспилотники ночью атаковали Курскую и Белгородскую области. Пострадали люди

В Курской области со стороны Украины обстрелян город Суджа. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов сегодня утром, на данный момент над Курской областью сбито 26 БПЛА самолетного типа. По данным главы региона, ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Также в результате атаки беспилотников несколько жилых домов были сильно повреждены.