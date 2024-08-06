Эксперты рассказали, что будет с автокредитами после роста процентных ставок

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В первом полугодии текущего года россияне потратили в два раза больше денежных средств на покупку новых автомобилей. Это произошло не потому, что большая часть населения страны разбогатела, а потому что выросли цены на отечественные и импортные, преимущественно китайские, авто.
По информации «Автостата», в первые шесть месяцев этого года на покупку машин россияне потратили 2,27 трлн рублей — в два раза более, чем годом ранее. Каждый второй автомобиль покупался в кредит, сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Россияне оформили автокредиты на 1,14 трлн рублей, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, пишут «Новые известия». Как говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, высокие темпы выдачи обусловлены ожиданиями роста ставок в будущем, а значит, автокредиты на новые автомобили будут дорожать.
Самыми популярными у россиян марками стали LADA, а также китайские авто — Geely, Haval, Chery, Changan и Lixiang.
После повышения ключевой ставки Центробанка РФ до 18% средняя процентная ставка по кредитам на автомобили достигает 23,5%.
Для расчета можно взять одно из самых популярных в России авто — Lada Vesta. Сейчас машина в минимальной комплектации стоит около 1,3 млн рублей. При первоначальном взносе в 20% и сроке кредита на пять лет ежемесячный платеж составит 29,6 тыс. рублей. Переплата за период — 736 тыс. рублей.
Указанный выше расчет актуален, если у вас есть средства на первоначальный взнос. Рассчитывать на льготные автокредиты сейчас лучше не надо. В июне президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что выделенные из бюджета средства на льготные автокредиты почти закончились. Тем более, они доступны не для всех категорий заемщиков.
Если у вас нет денег на первоначальный взнос, а новую машину взять в кредит хочется, то Lada Vesta обойдется в сумму 36,2 тыс. рублей в месяц. Переплата за пять лет в данном случае составит 875,3 тыс. рублей — это аж две трети стоимости машины. А за 2 с лишним миллиона рублей можно купить маленькую однокомнатную квартиру в старом фонде. Чтобы оформить автокредит и следующие пять лет не питаться воздухом, нужно зарабатывать хотя бы в два раза больше ежемесячного платежа — то есть, хотя бы от 72,4 тыс. рублей.
Жители 72 из 89 регионов России не смогут позволить себе автокредит. Такая «роскошь» доступна только жителям 17 регионов, преимущественно Дальнего Востока.
По статистике Росстата, только в 17 регионах нашей страны средняя зарплата более 72,4 тыс. рублей. Кроме Москвы и Московской области, это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Коми, Архангельская, Мурманская, Тюменская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, Красноярский край, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия, Чукотка и Камчатка.