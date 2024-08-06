Эксперты рассказали, что будет с автокредитами после роста процентных ставок

Если у вас нет денег на первоначальный взнос, а новую машину взять в кредит хочется, то Lada Vesta обойдется в сумму 36,2 тыс. рублей в месяц. Переплата за пять лет в данном случае составит 875,3 тыс. рублей — это аж две трети стоимости машины. А за 2 с лишним миллиона рублей можно купить маленькую однокомнатную квартиру в старом фонде. Чтобы оформить автокредит и следующие пять лет не питаться воздухом, нужно зарабатывать хотя бы в два раза больше ежемесячного платежа — то есть, хотя бы от 72,4 тыс. рублей.