Филиал «ПМУ» оказал поддержку сотрудникам к Дню знаний

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Более 50 детей сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“, которые идут в этом году в первый класс, получат от компании наборы школьных принадлежностей: удобные сумки с фирменной символикой, в которых есть тетради, обложки, ручки и карандаши, линейки, пенал, принадлежности для творчества: альбом, гуашь, пластилин, фломастеры — всего более 30 позиций.
По коллективному договору «ПМУ» для родителей первоклассников предусмотрен выходной, если рабочая смена сотрудника приходится на день проведения праздничной линейки.
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:
— Поступление в первый класс — это новый жизненный этап для детей и родителей. Чтобы облегчить сотрудникам подготовку к школе, часть забот работодатель берет на себя. Мы обеспечиваем основные потребности первоклассников в канцтоварах, даем возможность родителям привести детей в школу в первый раз. Так начало учебного года становится действительно семейным праздником.
Профсоюзный комитет предприятия в День знаний организует для первоклассников экскурсию на кондитерскую фабрику. Дети увидят процесс изготовления тортов и смогут сделать сладкое лакомство самостоятельно, а затем забрать домой и угостить своих близких.
Социальный пакет сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ включает в себя более десятка мер поддержки родительства и детства. Кроме наборов для первоклассников дети сотрудников получают новогодние подарки, участвуют в корпоративных и спортивных мероприятиях предприятия.
С актуальными вакансиями в филиале «ПМУ» можно познакомиться по ссылке.