Филиал «ПМУ» оказал поддержку сотрудникам к Дню знаний

Более 50 детей сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“, которые идут в этом году в первый класс, получат от компании наборы школьных принадлежностей: удобные сумки с фирменной символикой, в которых есть тетради, обложки, ручки и карандаши, линейки, пенал, принадлежности для творчества: альбом, гуашь, пластилин, фломастеры — всего более 30 позиций.