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Published Сегодня, 06:21

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Updated Сегодня, 06:23

Филиал «ПМУ» оказал поддержку сотрудникам к Дню знаний

Филиал «ПМУ» оказал поддержку сотрудникам к Дню знаний

6 августа 2024, 06:21
Фото: Ольга Багина
Социальный пакет сотрудников филиала включает в себя более 10 мер поддержки родительства и детства.

Более 50 детей сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“, которые идут в этом году в первый класс, получат от компании наборы школьных принадлежностей: удобные сумки с фирменной символикой, в которых есть тетради, обложки, ручки и карандаши, линейки, пенал, принадлежности для творчества: альбом, гуашь, пластилин, фломастеры — всего более 30 позиций.

По коллективному договору «ПМУ» для родителей первоклассников предусмотрен выходной, если рабочая смена сотрудника приходится на день проведения праздничной линейки.

Фото: Ольга Багина

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:

— Поступление в первый класс — это новый жизненный этап для детей и родителей. Чтобы облегчить сотрудникам подготовку к школе, часть забот работодатель берет на себя. Мы обеспечиваем основные потребности первоклассников в канцтоварах, даем возможность родителям привести детей в школу в первый раз. Так начало учебного года становится действительно семейным праздником.

Профсоюзный комитет предприятия в День знаний организует для первоклассников экскурсию на кондитерскую фабрику. Дети увидят процесс изготовления тортов и смогут сделать сладкое лакомство самостоятельно, а затем забрать домой и угостить своих близких.

Социальный пакет сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ включает в себя более десятка мер поддержки родительства и детства. Кроме наборов для первоклассников дети сотрудников получают новогодние подарки, участвуют в корпоративных и спортивных мероприятиях предприятия.

С актуальными вакансиями в филиале «ПМУ» можно познакомиться по ссылке.

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