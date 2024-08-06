Инструктор Шрамков рассказал, как защититься от агрессивного таксиста

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Ранее в столице России произошел шокирующий случай: таксист попросил пассажирку продемонстрировать грудь в обмен на «оплату» поездки. Мужчина неоднократно беспокоил женщин и фиксировал домогательства на видео. Максим Шрамков пояснил, что покинуть закрытый автомобиль такси можно при помощи ударов, пишет 360.ru.
«Сегодня услуга такси открыта, то есть водители на виду, у них есть оценка, если это крупная фирма. Можно человеку сказать: „Если вы продолжите, у нас возникнет конфликтная ситуация, о вашем поведении я сообщу в компанию, которая предоставляет вам работу“. То есть без явной провокации, но определенно установить свои границы», — посоветовал Шрамков.
Можно включать аудио или видеозапись, но лучше скрыто — не направлять в лицо человеку камеру. Такие действия могут спровоцировать агрессию, но проблема в том, что, если конфликт уже начался, он может усугубиться, и лучше все зафиксировать.
Если водитель начинает приставать, но при этом управляет машиной, нужно защищаться. Пока тот за рулем, это сделать достаточно просто.
«Можно начинать вызывать полицию, сообщать им номер такси, говорить о том, что происходит домогательство: тянет руки, прикасается и так далее. Скорее всего, машину водитель остановит. Дальше конфликт либо прекратится — он высадит пассажира, либо продолжится. И в таком случае нужно применять экстренные меры самозащиты», — прокомментировал эксперт.
При этом в первую очередь необходимо постараться выйти из автомобиля, советует специалист. Однако есть одна особенность: новые машины оснащены центральным замком. В таком случае нужно бить по машине, по стеклу, по водителю: создавать в салоне «эффект злой дикой кошки», которую пытаются из переноски вытащить и загрузить в машину. Кошки отличные мастера в этом.
Автомобиль в любом случае должен остановиться. Как подметил инструктор, находясь в машине, водитель находится в неудобной позиции, так как сидит спиной к пассажиру. Если машина двигается, ему нужно сосредотачиваться на управлении. Поэтому садиться в такси следует только на заднее сиденье.