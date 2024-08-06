Инструктор Шрамков рассказал, как защититься от агрессивного таксиста

«Сегодня услуга такси открыта, то есть водители на виду, у них есть оценка, если это крупная фирма. Можно человеку сказать: „Если вы продолжите, у нас возникнет конфликтная ситуация, о вашем поведении я сообщу в компанию, которая предоставляет вам работу“. То есть без явной провокации, но определенно установить свои границы», — посоветовал Шрамков.