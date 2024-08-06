Магазины Hugo Boss готовятся к открытию в России

Само юрлицо будет переименовано в «Линк Фэшн» по требованию продавца. Напомним, что Hugo Boss в марте 2022 года приостановил работу в России, магазины сети были закрыты. На конец 2022 года российское подразделение концерна — «Хьюго Босс Рус» — управляло 19 магазинами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, пишет eanews.ru.