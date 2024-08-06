Магазины Hugo Boss готовятся к открытию в России

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
«Новый Hugo Boss не будет ничем отличаться, все останется по-прежнему, без изменений. Одновременно откроются все 19 магазинов, то есть в течение августа — сентября. Брендинг магазинов при этом сохранится», — сообщила вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева.
Само юрлицо будет переименовано в «Линк Фэшн» по требованию продавца. Напомним, что Hugo Boss в марте 2022 года приостановил работу в России, магазины сети были закрыты. На конец 2022 года российское подразделение концерна — «Хьюго Босс Рус» — управляло 19 магазинами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, пишет eanews.ru.