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Магазины Hugo Boss готовятся к открытию в России

6 августа 2024, 05:31
Модный дом Hugo Boss продал свой бизнес в России ретейлеру «Стокманн». Сделка закрыта, в августе–сентябре магазины бренда откроются заново, пишет «РИА Новости».

«Новый Hugo Boss не будет ничем отличаться, все останется по-прежнему, без изменений. Одновременно откроются все 19 магазинов, то есть в течение августа — сентября. Брендинг магазинов при этом сохранится», — сообщила вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева.

Само юрлицо будет переименовано в «Линк Фэшн» по требованию продавца. Напомним, что Hugo Boss в марте 2022 года приостановил работу в России, магазины сети были закрыты. На конец 2022 года российское подразделение концерна — «Хьюго Босс Рус» — управляло 19 магазинами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, пишет eanews.ru.

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