МЧС предупреждает: Прикамье 7 августа накроют густой туман и сильные грозы

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Завтра, 7 августа, в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В некоторых районах ночью и утром прогнозируется туман, днём по региону пройдут грозы. Об этом сообщает МЧС Прикамья со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.
Краевое ведомство рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковок личного автотранспорта рядом с ними. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров и торможений.
Во время грозы лучше не стоит выходить на прогулку и совершать поездки. «Покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице, не прячьтесь под высокими деревьями», — предупреждает МЧС.