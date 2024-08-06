properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

МЧС предупреждает: Прикамье 7 августа накроют густой туман и сильные грозы

МЧС предупреждает: Прикамье 7 августа накроют густой туман и сильные грозы

6 августа 2024, 09:16
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
В этот день лучше отказаться от прогулок и поездок.

Завтра, 7 августа, в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В некоторых районах ночью и утром прогнозируется туман, днём по региону пройдут грозы. Об этом сообщает МЧС Прикамья со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.

Краевое ведомство рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковок личного автотранспорта рядом с ними. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров и торможений.

Во время грозы лучше не стоит выходить на прогулку и совершать поездки. «Покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице, не прячьтесь под высокими деревьями», — предупреждает МЧС.

Читайте также:
МЧС предупреждает. В Прикамье нагрянут ливни, град, грозы и сильные порывы ветраСамый длительный за пять лет период похолодания ожидает пермяков в июлеОбильные дожди, грозы и высокая влажность — о погоде в Прикамье на ближайшие сутки
#Пермский край#Мчс#Прикамье#Туман#Грозы#Метеорология#Аварийное предупреждение
Подпишитесь
В Чердыни практически уничтожен памятник археологии федерального значения
Сегодня, 10:21
За взятки при поставках для Минобороны задержан замдиректора «Чайковского текстиля»
Сегодня, 10:58
Собираем ребенка в школу: сколько это стоит и что нужно знать пермякам
Сегодня, 10:56
Педагог из поселка под Пермью добилась ремонта тротуара через суд. Но его не чинят
Сегодня, 06:22
Суд потребовал от бывшего директора «Мотовилихи» сведения о брачных контрактах
Сегодня, 02:00