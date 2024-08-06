МЧС предупреждает: Прикамье 7 августа накроют густой туман и сильные грозы

Во время грозы лучше не стоит выходить на прогулку и совершать поездки. «Покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице, не прячьтесь под высокими деревьями», — предупреждает МЧС.