На крики отозвался медведь. Заблудившуюся в лесу пермячку искали больше суток

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
26 июля жительница Кукуштана вместе с семьей приехала в лес рядом с деревней Баклановка Пермского округа за грибами, заблудилась и бродила по лесу с дикими животными 29 часов, сообщает «АиФ-Прикамье».
Семья приехала в лес в 5:30. В начале они разделились и договорились вернуться к машине в 7:00. Однако к этому времени пришли лишь отец и дочь, а женщина не появилась. Сначала родные сами отправились на поиск, однако все попытки оказались тщетны. Чуть позже они подали заявление в полицию. Позже к ним присоединился волонтёрский отряд «ПрикамьеПоиск».
Спасательная операция началась в 19:30. Волонтеры разделились на шесть групп и переговаривались по рации. В лесу они встретили дикого кабана и даже медведя. Последний напугал их мычанием в ответ на оклики пропавшей.
Поиски продолжались до самого утра. Волонтеры нашли Людмилу около 10:00 рядом с дорогой на другом конце леса. Женщина сама дошла туда. Она была полностью обессилена, еле двигалась, а замерзла. К этому времени она находилась в лесу без всего уже 29 часов.
«Людмиле очень повезло, что она не встретила никого из диких животных, которые также блуждали по лесу. Однако в лесу женщина нашла труп кабана. Которого медведь разорвал и съел», — сообщили в отряде «ПрикамьеПоиск».
По словам волонтеров, в Прикамье выдался «богатый» сезон на заблудившихся в лесу грибников, а ведь сезон «тихой охоты» еще не окончен. Поэтому при нахождении в лесу важно соблюдать правила безопасности и всегда иметь при себе телефон с геолокацией, воду, еду, лекарства и фонарь. А лучше отправляться в лес вдвоем.