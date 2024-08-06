На крики отозвался медведь. Заблудившуюся в лесу пермячку искали больше суток

Семья приехала в лес в 5:30. В начале они разделились и договорились вернуться к машине в 7:00. Однако к этому времени пришли лишь отец и дочь, а женщина не появилась. Сначала родные сами отправились на поиск, однако все попытки оказались тщетны. Чуть позже они подали заявление в полицию. Позже к ним присоединился волонтёрский отряд «ПрикамьеПоиск».