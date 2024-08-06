Новорожденные котята снежного барса останутся в Пермском зоопарке

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Пермский зоопарк оставит двух новорожденных барсят у себя до достижения ими двухлетнего возраста. После представители зоопарка решат их судьбу. Ранее сообщалось, что зоопарк выпустит котят в Саяно-Шушенский заповедник, однако пока переселение не обсуждается, сообщили в группе Пермского зоопарка во Вконтакте.
Котята снежного барса родились в пермском зоопарке родились котята снежного барса. Родителями стали самец Снежек и самка Аксу. Для них это было первой встречей. Барсятам два месяца, они развиты по возрасту и находятся рядом с матерью.
В зоопарке их отличают по рисунку на спинке. У одного из малышей рисунок складывается в лапку, а у другого напоминает цветочек. Сейчас для маленьких хищников выбирают имена. Одного из них назовут сами представители зоопарка. А имя для другого выберут пермяки. По старой традиции имена выбирают из названий рек в местах восстановления популяции больших кошек в России. Голосование проводится в телеграм-канале «Телеграмма РЖД». Пермякам предлагают выбрать среди таких имен, как Юнгур, Карагем, Чаган, Актуру, Мургулук, Чумурлу, Удалир, Вижай, Тимшор и Алым.
Ранее в пермском зоопарке подписали соглашение с Саяно-Шушенским заповедником и Красноярским парком «Роев ручей». Специалисты зоопарка активно возрождают популяцию барса, поэтому свели Снежека и Аксу. Однако в 2022 и 2023 годах барсята не родились. Последний раз хищники давали потомство в 2018 году.
В России больше всего снежных барсов живет в горах Алтая и Саян, Сайлюгемском и Саяно-Шушенском заповедниках.