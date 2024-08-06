Новорожденные котята снежного барса останутся в Пермском зоопарке

В зоопарке их отличают по рисунку на спинке. У одного из малышей рисунок складывается в лапку, а у другого напоминает цветочек. Сейчас для маленьких хищников выбирают имена. Одного из них назовут сами представители зоопарка. А имя для другого выберут пермяки. По старой традиции имена выбирают из названий рек в местах восстановления популяции больших кошек в России. Голосование проводится в телеграм-канале «Телеграмма РЖД». Пермякам предлагают выбрать среди таких имен, как Юнгур, Карагем, Чаган, Актуру, Мургулук, Чумурлу, Удалир, Вижай, Тимшор и Алым.