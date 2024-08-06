Обнять роскошную собаку и помочь приютам. В Перми пройдет акция «Собака Обнимака»

Гости праздника смогут приобрести сувениры от приюта для кошек «Матроскин» и торты от кондитера Алексея Иванова. Также состоится фотосессия с хаски, самоедами, лабрадорами и другими собаками — для этого нужно будет заплатить символический благотворительный взнос в 200 рублей. На празднике будут работать художники по аквагриму, а также пройдет развлекательная программа для детей.