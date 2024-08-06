Обнять роскошную собаку и помочь приютам. В Перми пройдет акция «Собака Обнимака»

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Перми состоится традиционная благотворительная акция «Собака Обнимака». Она пройдет в сквере возле театра оперы и балета 25 августа с 14:00 до 16:00 (Петропавловская, 25а).
Гости праздника смогут приобрести сувениры от приюта для кошек «Матроскин» и торты от кондитера Алексея Иванова. Также состоится фотосессия с хаски, самоедами, лабрадорами и другими собаками — для этого нужно будет заплатить символический благотворительный взнос в 200 рублей. На празднике будут работать художники по аквагриму, а также пройдет развлекательная программа для детей.
Пермяки и гости города могут принести подарки для кошек приюта «Матроскин» — сухие и влажные корма премиум-класса, лотки, миски и любые наполнители для лотков. Можно помочь и приюту для собак «Доброе сердце», принеся с собой сухие корма, крупы, поводки, ошейники и игрушки для собак. Желающие смогут познакомиться с обитателями собачьего приюта и забрать питомца себе домой.
Можно принять участие в акции со своей собакой или стать волонтером-фотографом, для этого необходимо связаться с Екатериной Каменковой.