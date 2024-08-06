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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Перми 25 августа пройдет благотворительная акция «Собака Обнимака»

Обнять роскошную собаку и помочь приютам. В Перми пройдет акция «Собака Обнимака»

6 августа 2024, 11:02
Фото: Виктор Михалев / properm.ru

В Перми 25 августа пройдет благотворительная акция «Собака Обнимака»

На празднике можно купить сувениры, погладить понравившихся собак и взять себе питомца из приюта «Доброе сердце».

В Перми состоится традиционная благотворительная акция «Собака Обнимака». Она пройдет в сквере возле театра оперы и балета 25 августа с 14:00 до 16:00 (Петропавловская, 25а).

Гости праздника смогут приобрести сувениры от приюта для кошек «Матроскин» и торты от кондитера Алексея Иванова. Также состоится фотосессия с хаски, самоедами, лабрадорами и другими собаками — для этого нужно будет заплатить символический благотворительный взнос в 200 рублей. На празднике будут работать художники по аквагриму, а также пройдет развлекательная программа для детей.

Пермяки и гости города могут принести подарки для кошек приюта «Матроскин» — сухие и влажные корма премиум-класса, лотки, миски и любые наполнители для лотков. Можно помочь и приюту для собак «Доброе сердце», принеся с собой сухие корма, крупы, поводки, ошейники и игрушки для собак. Желающие смогут познакомиться с обитателями собачьего приюта и забрать питомца себе домой.

Можно принять участие в акции со своей собакой или стать волонтером-фотографом, для этого необходимо связаться с Екатериной Каменковой.

В Перми 25 февраля пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»
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