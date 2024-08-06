Онкологи рассказали о различиях онкопомощи за рубежом и в России по ОМС

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В обществе прочно укрепилось мнение о том, что за границей лечение онкологии проводится качественнее. Российские врачи-онкологи не согласны с такими утверждениями.
Журналисты «Комсомольской правды» изучили данные о борьбе с онкозаболеваниями в РФ и за рубежом. Главное в терапии раковых заболеваний — ранняя диагностика, уверяют эксперты. Поэтому во многих государствах главный акцент медики делают на развитии системы онкоскринингов. В частности, в Австрии для раннего выявления рака молочной железы женщин в возрасте 45–69 лет приглашают на маммографию раз в два года.
В Швейцарии колоноскопию раз в десять лет бесплатно могут сделать все, кто достиг возраста от 50 до 69 лет.
«Мы — единственная страна, которая имеет скрининговые программы по семи локализациям рака», — рассказал академик РАН, гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Примечательно, что все виды онкоскринингов для граждан РФ доступны бесплатно по полису ОМС. Все, что требуется от пациента, — прийти в районную поликлинику.
Во многом после начала проведения скринингов в России показатель диагностики рака молочной железы на ранних стадиях увеличился до 71,6%, напомнил Каприн.
По мнению экспертов, даже четырехнедельная задержка в помощи при лечении рака способна оказаться причиной снижения шансов на успешное выздоровление.
Сегодня в Дании время ожидания постановки диагноза составляет в среднем 35 дней. В Великобритании консультацию онколога ждут до 14 дней, а начала лечения — до месяца.
С 2022 года в России в случае подозрения на онкологическое заболевание сроки получения консультации не превышают трех рабочих дней, а сроки проведения исследований — семи рабочих дней.
Если говорить о доступности лекарств для онкобольных в Европе, следует отметить, что в Австрии не все онкопациенты имеют доступ к инновационным методам лечения по государственным программам.
В Швейцарии лекарства от рака предоставляют по базовой страховке только при условии, что они входят в специальный перечень препаратов.
В большинстве зарубежных стран пациенты то и дело сталкиваются с необходимостью доплачивать за лечение из собственных средств.
По словам руководителя ФОМС Ильи Баланина, в России сумели существенно нарастить финансовое обеспечение онкологической помощи. По его словам, в текущем, 2024-м году объемы доступной медицинской помощи по профилю «Онкология» в рамках ОМС серьезно увеличились по сравнению с 2023 годом. Так, в дневном и круглосуточном стационарах лечение теперь могут получить более 3,2 миллиона человек, заключил Баланин.
Таким образом, сегодня лечение онкологических больных в РФ отвечает мировым стандартам, а кое в чем и превосходит показатели зарубежных государств. Главное — регулярно проходить обследования и не упускать шанс на своевременную диагностику и выздоровление.