Онкологи рассказали о различиях онкопомощи за рубежом и в России по ОМС

Журналисты «Комсомольской правды» изучили данные о борьбе с онкозаболеваниями в РФ и за рубежом. Главное в терапии раковых заболеваний — ранняя диагностика, уверяют эксперты. Поэтому во многих государствах главный акцент медики делают на развитии системы онкоскринингов. В частности, в Австрии для раннего выявления рака молочной железы женщин в возрасте 45–69 лет приглашают на маммографию раз в два года.