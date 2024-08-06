Пермь вошла в топ-3 самых экологичных городов-миллионников России

Показатель был рассчитан на основании как объективных (обеспеченность городов велодорожками, шаговая доступность парков, востребованность общественного транспорта и др.) так и необъективных данных (более 4 тыс. человек ответили на вопросы об удовлетворённости развитием экологической инфраструктуры). По итоговому индексу Пермь уступила лишь Санкт-Петербургу (80,6 баллов) и Москве (78,7 баллов).