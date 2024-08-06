Пермь вошла в топ-3 самых экологичных городов-миллионников России

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
Пермь заняла третье место в рейтинге самых экологичных мегаполисов России. Экологический индекс города сложился в 68,6 баллов, сообщается в исследовании аналитиков 2ГИС при участии экспертов Научного центра Smart Urban Nature Российского университета дружбы народов.
Показатель был рассчитан на основании как объективных (обеспеченность городов велодорожками, шаговая доступность парков, востребованность общественного транспорта и др.) так и необъективных данных (более 4 тыс. человек ответили на вопросы об удовлетворённости развитием экологической инфраструктуры). По итоговому индексу Пермь уступила лишь Санкт-Петербургу (80,6 баллов) и Москве (78,7 баллов).
«Лидером в экопрактиках стала Пермь — город показал стабильно высокий результат как по объективным данным (2-е место среди всех миллионников), так и по субъективным (3-е место). В тройку лидеров вошли Новосибирск и Уфа», — сообщили в сервисе 2ГИС. По самочувствию граждан третьего места удостоилась столица Пермского края.