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Пермская актриса Алена Михайлова сыграла близнецов в приключенческой драме «Амура»

Пермская актриса Алена Михайлова сыграла близнецов в приключенческой драме «Амура»

6 августа 2024, 06:05
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Сериал снимался в России и Японии, он стал крупным международным проектом.

В этом году в сети выйдет приключенческая экшн-драма «Амура» (18+). Главные роли двух сестер-близнецов исполнила актриса из Перми Алена Михайлова. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре KION в этом году, точной даты премьеры пока не называется.

Сериал снимался в России и Азии, в нем снялись российские и японские актеры. Над проектом работала большая международная команда, в нее входили и эксперты в области боевых искусств и трюков, сообщает пресс-служба KION.

«Сестры-близнецы Аня и Надя с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи», — говорится в описании «Амуры». После этого девушка пытается узнать, где Надя, однако у нее не получается. Тогда главная героиня уезжает в Японию, где вместе со своим бывшим возлюбленным Никитой вступит в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.

Видео: онлайн-кинотеатр KION

В сериале, помимо Алены Михайловой, сыграли Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Юта Кога, Изуми Сано и другие актеры. Режиссеры проекта — Андрей Джунковский и Илья Овсенев.

Алена Михайлова, актриса:

— Все роли в моей биографии, точнее, большая их часть — это роли жертв. Аня Вдовина — это антижертва, это борец. Поэтому это был большой вызов, ведь очень непросто — позволить себе быть «плохим», неудобным, быть человеком, который живет так, как он хочет, а не как угодно другим.
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