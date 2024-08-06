Пермская актриса Алена Михайлова сыграла близнецов в приключенческой драме «Амура»

«Сестры-близнецы Аня и Надя с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи», — говорится в описании «Амуры». После этого девушка пытается узнать, где Надя, однако у нее не получается. Тогда главная героиня уезжает в Японию, где вместе со своим бывшим возлюбленным Никитой вступит в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.