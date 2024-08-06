Пермские учёные нашли оптимальную технологию получения биотоплива из водорослей

В ходе исследования сравнивались два метода преобразования биомассы растений в жидкое топливо — это пиролиз и гидротермальное ожижение. При пиролизе собранную на пляже биомассу подвергали двухэтапной сушке, а после этого отправляли в печь, где продукт разделили на жидкую и газообразную фракции. Для гидротермального ожижения сушка не требуется, за счет чего биомасса сразу уходит на переработку в реактор под высокие температуры (290°C) и давление (от 4 до 25 МПа). Затем смесь охлаждают и отправляют в реактор, где она делится на фазы. Так получают три основных продукта: бионефть, твердый остаток и газовую фазу.