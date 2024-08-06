Пермские учёные нашли оптимальную технологию получения биотоплива из водорослей

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 05:26
Ученые Пермского Политеха и Балтийского университета выявили наиболее экологичный и углеродно-нейтральный термический метод производства биотоплива из выброшенных на берег макроводорослей. Научная работа была проведена при поддержке Российского научного фонда. Исследование было опубликовано на портале Naked Science.
На повышенное цветение макроводорослей в прибрежных водах Балтийского моря повлияло изменение климата и деятельность человека. При уборке берегов водоросли в основном увозят на свалки в виде отходов. При этом биомасса водорослей имеет существенный ресурсный потенциал, это позволяет использовать ее в качестве источника жидкого топлива. Встает вопрос только выбора технологии ее переработки, изучения экономической целесообразности методов, их экологической и климатической эффективности.
В ходе исследования сравнивались два метода преобразования биомассы растений в жидкое топливо — это пиролиз и гидротермальное ожижение. При пиролизе собранную на пляже биомассу подвергали двухэтапной сушке, а после этого отправляли в печь, где продукт разделили на жидкую и газообразную фракции. Для гидротермального ожижения сушка не требуется, за счет чего биомасса сразу уходит на переработку в реактор под высокие температуры (290°C) и давление (от 4 до 25 МПа). Затем смесь охлаждают и отправляют в реактор, где она делится на фазы. Так получают три основных продукта: бионефть, твердый остаток и газовую фазу.
«С точки зрения токсичности для человека и подкисления суши топливо, производимое гидротермальным ожижением, имеет лучшие показатели, чем пиролизное — в 1,6 и 1,9 раза соответственно. Кроме того, смена источника электроэнергии с традиционного на альтернативный еще больше располагает к этой технологии. Так, исходя из расчетов всех показателей, метод гидротермального ожижения для переработки избыточных макроводорослей, более эффективен для экологии и климата», — поделилась старший научный сотрудник БФУ Юлия Куликова.
В планах ученых и дальше изучать эту тему, исследуя также и технико-экономический анализ производства такого типа биотоплива.