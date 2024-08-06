Пермский краеведческий музей открывает новую выставку в музее «Хохловка»

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» 14 августа будут выставлены ранее недоступные предметы из коллекции Пермского краеведческого музея. Информация об этом появилась в телеграм-канале юбилея Перми.
«На выставке „КЛАДовая“ зрители увидят предметы крестьянского быта: вёдра, бочки, дупли, прялки, рубели. Большую часть предметов собрали на музейных экспедициях, которые проводили с 1950-х годов. На выставке представлены полевые дневники участников экспедиций, зарисовки и воспоминания», — говорится в социальной сети.
Выставка «КЛАДовая» будет открыта в соляном амбаре Усть-Боровского солеваренного завода. Отмечается, что выставка станет первой в выставочном проекте «По сусекам». Посетители смогут познакомиться с предметами этнографической коллекции Пермского краеведческого музея, которые ранее не выставлялись.