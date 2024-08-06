Пермский краеведческий музей открывает новую выставку в музее «Хохловка»

Выставка «КЛАДовая» будет открыта в соляном амбаре Усть-Боровского солеваренного завода. Отмечается, что выставка станет первой в выставочном проекте «По сусекам». Посетители смогут познакомиться с предметами этнографической коллекции Пермского краеведческого музея, которые ранее не выставлялись.