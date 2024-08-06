properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Пермский краеведческий музей открывает новую выставку в музее «Хохловка»

Пермский краеведческий музей открывает новую выставку в музее «Хохловка»

6 августа 2024, 03:36
Фото: телеграм-канал «Пермь-300. Всё реально!»
Гости музея смогут ознакомиться с ранее недоступными предметами из коллекции краеведческого музея

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» 14 августа будут выставлены ранее недоступные предметы из коллекции Пермского краеведческого музея. Информация об этом появилась в телеграм-канале юбилея Перми.

«На выставке „КЛАДовая“ зрители увидят предметы крестьянского быта: вёдра, бочки, дупли, прялки, рубели. Большую часть предметов собрали на музейных экспедициях, которые проводили с 1950-х годов. На выставке представлены полевые дневники участников экспедиций, зарисовки и воспоминания», — говорится в социальной сети.

Выставка «КЛАДовая» будет открыта в соляном амбаре Усть-Боровского солеваренного завода. Отмечается, что выставка станет первой в выставочном проекте «По сусекам». Посетители смогут познакомиться с предметами этнографической коллекции Пермского краеведческого музея, которые ранее не выставлялись.

Читайте также:
Краеведческий музей расскажет, куда бежит ПермьТурниры и средневековые забавы. Как проходит фестиваль «На Хохловских холмах»В Пермском музее технической миниатюры воссоздадут Урал с горами и промышленностью
#Пермь#Хохловка#Выставка#Краеведческий музей#Крестьянский быт#Архитектурно-этнографический музей#Экспедиции#Полевые дневники#Этнография
Подпишитесь
Педагог из поселка под Пермью добилась ремонта тротуара через суд. Но его не чинят
Сегодня, 06:22
Пермь вошла в топ-3 самых экологичных городов-миллионников России
Сегодня, 02:54
Беспилотники ночью атаковали Курскую и Белгородскую области. Пострадали люди
Сегодня, 04:55
Власти Перми потратят еще 11 миллионов на ремонт подземного перехода на Уральской
Сегодня, 06:26
Суд потребовал от бывшего директора «Мотовилихи» сведения о брачных контрактах
Сегодня, 02:00