Пермский театр кукол вновь ищет поставщика премиального кроссовера

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Пермский муниципальный театр кукол снова намерен приобрести китайский кроссовер EXEED LX FWD или его эквивалент. Начальная максимальная цена контракта составляет 3,45 млн рублей, первым на закупку обратила внимание интернет-газета «Текст». Заявки принимаются до 13 августа, итоги электронного аукциона планируется подвести 19 августа.
По данным технического задания, требуется новый автомобиль не позднее 2023 года выпуска. Иномарка не должна быть отремонтирована или иметь следов коррозии или деформации. Материал салона — натуральная кожа, кроме того, имеются система климат-контроля и мультимедийная система с дисплеем. Цвет кузова должен быть голубым («Кассиопея»), белым («Аструм») или серым («Фантом»).
Документация на приобретение премиального кроссовера была опубликована еще в начале марта. Затем, после публикаций в СМИ, аукцион был отменен. В мэрии поясняли, что закупку решили отменить из-за ошибки в техническом задании.