Пермский театр кукол вновь ищет поставщика премиального кроссовера

По данным технического задания, требуется новый автомобиль не позднее 2023 года выпуска. Иномарка не должна быть отремонтирована или иметь следов коррозии или деформации. Материал салона — натуральная кожа, кроме того, имеются система климат-контроля и мультимедийная система с дисплеем. Цвет кузова должен быть голубым («Кассиопея»), белым («Аструм») или серым («Фантом»).