Пермяк споткнулся и упал на рельсы перед электричкой. Жив ли он

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства аварии с электропоездом, в которой пострадал 40-летний пермяк. Инцидент случился в воскресенье вечером, 4 августа. В дежурную часть Пермского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на 23 километре перегона «Голованово-Адищево» пригородная электричка «Пермь-2 — Кын» травмировала мужчину.
Сотрудники транспортной полиции прибыли на место и установили личность пострадавшего. Оказалось, что мужчина в тот вечер шел вдоль железной дороги, споткнулся и упал на рельсы перед близко идущим электропоездом. Машинист состава увидел человека рядом с железнодорожными путями, применил экстренное торможение, однако травмирования не удалось избежать.
Врачи скорой медицинской помощи госпитализировали в одну из городских больниц с травмами разной степени тяжести. Сейчас сотрудники Пермского ЛО МВД на транспорте проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
В пресс-службе Пермской транспортной полиции напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Необходимо соблюдать установленные правила. Нельзя переходить пути перед близко идущим поездом — если расстояние до него менее 400 м, он не сможет сразу остановиться. При приближении состава нельзя подходить к рельсам ближе, чем на 5 м.