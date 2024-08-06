Пермяк споткнулся и упал на рельсы перед электричкой. Жив ли он

В пресс-службе Пермской транспортной полиции напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Необходимо соблюдать установленные правила. Нельзя переходить пути перед близко идущим поездом — если расстояние до него менее 400 м, он не сможет сразу остановиться. При приближении состава нельзя подходить к рельсам ближе, чем на 5 м.