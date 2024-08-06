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Вечером 4 августа 40-летний пермяк упал на рельсы перед электричкой

Пермяк споткнулся и упал на рельсы перед электричкой. Жив ли он

6 августа 2024, 09:21
Фото: ideogram.ai

Вечером 4 августа 40-летний пермяк упал на рельсы перед электричкой

Транспортная полиция проводит проверку.
Сюжет
Дтп

Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства аварии с электропоездом, в которой пострадал 40-летний пермяк. Инцидент случился в воскресенье вечером, 4 августа. В дежурную часть Пермского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на 23 километре перегона «Голованово-Адищево» пригородная электричка «Пермь-2 — Кын» травмировала мужчину.

Сотрудники транспортной полиции прибыли на место и установили личность пострадавшего. Оказалось, что мужчина в тот вечер шел вдоль железной дороги, споткнулся и упал на рельсы перед близко идущим электропоездом. Машинист состава увидел человека рядом с железнодорожными путями, применил экстренное торможение, однако травмирования не удалось избежать.

Врачи скорой медицинской помощи госпитализировали в одну из городских больниц с травмами разной степени тяжести. Сейчас сотрудники Пермского ЛО МВД на транспорте проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе Пермской транспортной полиции напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Необходимо соблюдать установленные правила. Нельзя переходить пути перед близко идущим поездом — если расстояние до него менее 400 м, он не сможет сразу остановиться. При приближении состава нельзя подходить к рельсам ближе, чем на 5 м.

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#Общество#Дтп#Пермь#Железная дорога#Электричка#Транспортная полиция#Электропоезд#Железнодорожные пути
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