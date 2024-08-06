Первое выступление американской певицы Journi в России пройдет в Перми

Как сообщает источник, Journi выросла в музыкальной семье, ее мать была сопрано-певицей, драматургом и художником. Именно она привила будущей певице дочери тягу к искусству. В настоящий момент Джорни живет в Европе. Она успела выступить на самых престижных музыкальных площадках мира, таких как Венское Музыкальное общество, Арена Ланксесс и Филармония Берлина.