Первое выступление американской певицы Journi в России пройдет в Перми

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В Перми выступит американская джаз-певица Journi. Концерт пройдет 12 сентября в частной филармонии «Триумф». Информация об этом появилась на сайте филармонии.
Как сообщает источник, Journi выросла в музыкальной семье, ее мать была сопрано-певицей, драматургом и художником. Именно она привила будущей певице дочери тягу к искусству. В настоящий момент Джорни живет в Европе. Она успела выступить на самых престижных музыкальных площадках мира, таких как Венское Музыкальное общество, Арена Ланксесс и Филармония Берлина.
Приедет в Россию певица впервые. «Чарующий голос Джорни несет в себе душевные звуки соула, R&B и джаза, привлекая внимание своим новаторским звучанием. Она имела честь выступать на национальных телешоу, таких как Schlagerboom, 100.000 Lichter и Schlager Champion, Schlager Count Down вместе с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Хелен Фишер, Умберто Тоцци и другими», — написано на сайте филармонии.