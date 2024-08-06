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Первое выступление американской певицы Journi в России пройдет в Перми

Первое выступление американской певицы Journi в России пройдет в Перми

6 августа 2024, 07:51
Фото: Частная филармония «Триумф»
Мероприятие состоится этой осенью в частной филармонии «Триумф».

В Перми выступит американская джаз-певица Journi. Концерт пройдет 12 сентября в частной филармонии «Триумф». Информация об этом появилась на сайте филармонии.

Как сообщает источник, Journi выросла в музыкальной семье, ее мать была сопрано-певицей, драматургом и художником. Именно она привила будущей певице дочери тягу к искусству. В настоящий момент Джорни живет в Европе. Она успела выступить на самых престижных музыкальных площадках мира, таких как Венское Музыкальное общество, Арена Ланксесс и Филармония Берлина.

Приедет в Россию певица впервые. «Чарующий голос Джорни несет в себе душевные звуки соула, R&B и джаза, привлекая внимание своим новаторским звучанием. Она имела честь выступать на национальных телешоу, таких как Schlagerboom, 100.000 Lichter и Schlager Champion, Schlager Count Down вместе с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Хелен Фишер, Умберто Тоцци и другими», — написано на сайте филармонии.

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#Пермь#Джаз#Россия#Концерт#Триумф#Искусство#Музыка#Европа#Певица#Journi
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