Предприниматели Прикамья, поддерживающие учебные заведения, получат налоговые льготы

По словам Дмитрия Махонина, предложенная им мера поддержки сильнее укрепит сотрудничество компаний Пермского края и образовательных учреждений. Важно, чтобы дети не просто получали основное образование, но могли бы и применить его на практике, чтобы стать востребованными специалистами в регионе. А для этого работа с предприятиями должна начинаться еще со школьной скамьи.