Предприниматели Прикамья, поддерживающие учебные заведения, получат налоговые льготы

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Депутаты профильного комитета по промышленной и экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края рассмотрели предложение губернатора региона Дмитрия Махонина о расширении списка получателей льгот по законопроекту об инвестиционном налоговом вычете (ИНВ) по налогу на прибыль для организаций, поддерживающих образовательные учреждения. Ранее глава Прикамья внес инициативу в региональный парламент.
Первоначально в проекте закона было сказано, что налоговая льгота будет доступна предприятиям, которые безвозмездно передали свое имущество образовательным организациям среднего специального образования — участникам федерального проекта «Профессионалитет». Во время доработки документа ко второму чтению губернатор предложил расширить льготу и сделать ее возможной для организаций, которые передали имущество не только колледжам, но и вузам, и школам. Депутаты Заксобрания Прикамья рассмотрят инициативу на августовском пленарном заседании, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
По словам Дмитрия Махонина, предложенная им мера поддержки сильнее укрепит сотрудничество компаний Пермского края и образовательных учреждений. Важно, чтобы дети не просто получали основное образование, но могли бы и применить его на практике, чтобы стать востребованными специалистами в регионе. А для этого работа с предприятиями должна начинаться еще со школьной скамьи.
После принятия законопроекта предприятия, поддерживающие школы, колледжи и вузы, смогут пользоваться правом на применение ИНВ в размере не более 50% суммы расходов в виде стоимости передаваемого имущества или денежных средств. При применении льготы минимальный размер ставки по налогу на прибыль, подлежащий зачислению в бюджет региона, составит 10% (без применения ИНВ ставка — 17%). Планируется ввести новую льготу с 1 января 2025 года.
Алексей Мельников, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края:
— Процесс образования должен соответствовать современным требованиям. Государство уделяет этому вопросу достаточно серьезное внимание, выделяя бюджетные средства на строительство и модернизацию учреждений образования. Еще активнее запустить этот процесс позволят налоговые преференции для бизнеса, который будет оказывать поддержку образовательным учреждениям. Что в конечном итоге окажет влияние на качество подготовки кадров для экономики региона.
По информации министерства образования Пермского края, сейчас в регионе насчитывается более 500 школ, техникумов, колледжей и вузов. Узнать актуальную информацию о действующих в регионе мерах поддержки предпринимателей можно в Telegram-каналах Минэкономразвития и Агентства инвестиционного развития Пермского края. На площадках можно задать свой вопрос или оставить мнение о бизнес-климате региона.