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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Россиянам рассказали, кто находится в группе риска развития тромбоза

6 августа 2024, 05:38
В группе риска развития тромбоза находятся люди с ожирением, мужчины старше 40 лет, беременные и недавно родившие, а также онкобольные. Об этом РИА «Новости» рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

Причины образования тромбов называют «Триада Вирхова». Это повышенная склонность крови к свертываемости, повреждение венозной стенки и замедление кровотока. Флеболог назвала категории, которые находятся в группе риска, сообщает 360.ru.

«Это мужчины после 40 лет, пациенты после травм и хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, кто принимает гормональные контрацептивы», — рассказала Смирнова.

Риск тромбообразования значительно возрастает в жаркую погоду, отметил флеболог Андрей Уфимцев. Врач посоветовал вести максимально подвижный образ жизни в жару.

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