Россиянам рассказали, кто находится в группе риска развития тромбоза

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Причины образования тромбов называют «Триада Вирхова». Это повышенная склонность крови к свертываемости, повреждение венозной стенки и замедление кровотока. Флеболог назвала категории, которые находятся в группе риска, сообщает 360.ru.
«Это мужчины после 40 лет, пациенты после травм и хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, кто принимает гормональные контрацептивы», — рассказала Смирнова.
Риск тромбообразования значительно возрастает в жаркую погоду, отметил флеболог Андрей Уфимцев. Врач посоветовал вести максимально подвижный образ жизни в жару.