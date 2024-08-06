Россиянам рассказали, кто находится в группе риска развития тромбоза

В группе риска развития тромбоза находятся люди с ожирением, мужчины старше 40 лет, беременные и недавно родившие, а также онкобольные. Об этом РИА «Новости» рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.