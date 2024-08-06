Синоптики рассказали, когда в Перми кончатся дожди

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Дожди в Пермском крае сделают перерыв на ближайшие выходные — 9 и 10 августа. При этом будет довольно прохладно, пишет телеграм-канал «О погоде из первых рук».
Завтра, 7 августа, днем обещают кратковременные дожди, а ближе к вечеру возможны грозы и порывистый ветер до 14 м/с. При этом будет тепло: ночью около 14°С, днём — до 19…21°С.
8 августа похолодает, зато дождь будет идти в основном ночью — днем осадки уйдут на юг региона. Ночью в Перми температура составит около +11°С, днём — около 18°С.
В выходные, 9–10 августа, будет сухо, но прохладно, особенно ночью.