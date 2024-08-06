Собираем ребенка в школу: сколько это стоит и что нужно знать пермякам

Рюкзаки для первоклассников доходят в цене до 15 тыс. рублей. Там и правильные лямки, и правильные спинки, и чего только еще нельзя не учесть. Если вы сами будете носить рюкзак ребенка или таскать его первокласснику придется только от машины до школы и от школы до машины, можно и самый бюджетный купить (за 1,7-2 тыс. рублей), как правило, без рисунков, холщовый такой, но достойный. Если же ребенок будет сам носить свою ношу, не скупитесь на все эти «лямки» и «спинки», потому что рюкзаки у первоклассников очень тяжелые, а спины не самые сильные, надо их беречь. И так в начальной школе у детей развивается сколиоз.