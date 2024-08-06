Собираем ребенка в школу: сколько это стоит и что нужно знать пермякам

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Перми со сборами в школу родителям придется постараться. Компенсация на покупку школьной формы полагается только малоимущим, сумма небольшая — ее не хватит и на половину формы. Чтобы получить помощь с покупкой канцелярских товаров, надо, чтобы среднедушевой доход семьи был в два раза меньше прожиточного минимума. Это примерно 6 тыс. рублей на человека в месяц. С учетом, что семьи с таким низким доходом получают единые пособия, и эти пособия считаются в доход, помощь с канцелярией в Пермском крае становится похожа на фикцию.
А вот в Москве, например, ежегодную компенсацию на комплект школьной одежды получают любые многодетные семьи, вне зависимости от дохода семьи. Размер выплаты составляет в 2024 году 13 тыс. 257 рублей на ребёнка. Пока все многодетные родители Перми справляются с чувством зависти, предлагаем чек-листы для сбора в школу и средние цены на всё, что понадобится в новом учебном году, если вы живете в Перми.
Сборы в первый класс всегда волнительны и приятны. Новая веха в жизни ребенка, новая ступенька. Вот еще немного, и закончится лето, ваш загорелый и отдохнувший малыш будет стоять на линейке среди белых бантов и букетов, такой еще маленький и такой уже взрослый.
Если вы согласились на условия школы (чаще всего это причисляемые к «элитным» учебные заведения типа гимназий, лицеев), и форму будете отшивать в определенном ателье, то обойдется она на девочку в 12-15 тыс. рублей, на мальчика в 9-12 тыс. рублей. А то и дороже, в таких местах цена одной блузки на девочку начинается от 3 тыс. рублей.
Если у вас школа здорового человека, и не обязывает идти к определенному продавцу (помним, что это незаконно, да?), то вы, руководствуясь требованиями школы, можете подобрать более бюджетный вариант на маркетплейсах или в известных магазинах, специализирующихся на продаже детской и подростковой одежды.
Почему журналист Properm.ru не советует «школьные ярмарки»? Потому что там устанавливают одинаковые цены и выкладывают примерно одинаковый ассортимент. Ярмарки хороши тем, что можно всё взять в одном месте, но рассчитывать на более выгодную цену не стоит. За оптимальным соотношением цены и качества лучше идти в специализированный магазин или на маркетплейсы.
Средняя цена на блузку для девочки — 1,2-1,5 тыс. рублей, юбку — 2 тыс. рублей, трикотажный жилет — 1,3-1,7 тыс. рублей, сарафан — 2,5-3 тыс. рублей. Рубашку на мальчика, если повезет, можно купить за 999 рублей, если уже разобрали, то за 1,3-1,7 тыс. рублей. Брюки на мальчика — 2-2,5 тыс. рублей. Кроме школьной формы, нужна школьная обувь. Конечно, к ее выбору надо подойти особенно тщательно, особенно к той, в которой ребенок будет проводить весь школьный день. Оптимальная цена на туфли, от которых не задергается глаз участкового ортопеда, составляет 3,5-4 тыс. рублей.
Конечно, надо иметь запасные вещи, водолазки (500 рублей), рубашки (от 1 тыс. рублей), очень удобны для девочек кюлоты (широкие брюки, как юбка, и не до пят, и колени не замерзнут осенью), от 2,5 тыс. рублей. Если часть школьной формы — жилет, то берите два, не сомневайтесь. Отделаться стиркой жилета раз в неделю не получится.
С носками, колготками, нижним бельем определиться проще: главное, чтобы ткани были натуральные или максимально приближенные к натуральным. Сейчас много магазинов, торгующих отечественным трикотажем. Не игнорируйте майки или топики — на физкультуру дети в начальной школе переодеваются в классе, девочки часто стесняются.
Рюкзаки для первоклассников доходят в цене до 15 тыс. рублей. Там и правильные лямки, и правильные спинки, и чего только еще нельзя не учесть. Если вы сами будете носить рюкзак ребенка или таскать его первокласснику придется только от машины до школы и от школы до машины, можно и самый бюджетный купить (за 1,7-2 тыс. рублей), как правило, без рисунков, холщовый такой, но достойный. Если же ребенок будет сам носить свою ношу, не скупитесь на все эти «лямки» и «спинки», потому что рюкзаки у первоклассников очень тяжелые, а спины не самые сильные, надо их беречь. И так в начальной школе у детей развивается сколиоз.
Что касается канцелярских товаров, подсказываем лайфхак: чтобы не копить ненужное — не покупайте ненужное. Возьмите стандартный набор первоклассника, лучше сразу в специальной папке (чтобы по рюкзаку потом ребенок не искал все эти вещи). В него входят кисти, краски, пластилин, альбом, цветная бумага, картон белый и цветной, клей, ножницы, точилка, простой карандаш, баночка-непроливайка, цветные карандаши, коврик для лепки. Цена такого набора в среднем 1,5 тыс. рублей.
Какие купить тетради, вам скажут учителя на родительском собрании. Обычно это самые стандартные зеленые тетради в клетку и узкую линейку. Для них, конечно, нужны будут обложки. Как и для учебников, и для рабочих тетрадей, на которые вам придется (как ни крути!) потратить еще 3,2-3,5 тыс. рублей. Существует миф, что можно заставить учителя копировать эти рабочие тетради для вашего ребенка, если вам не хочется их покупать, но это не так.
Не забудьте про спортивную форму (спортивный костюм редко нужен, сейчас чаще это определенного цвета футболки, леггинсы и шорты для девочек, шорты или спортивные штаны для мальчиков), кроссовки, форму для ритмики (это урок, не дополнительное занятие) — чешки, футболку, шорты. Не забудьте купить красивые банты девочкам и побольше носков мальчикам.
Верхнюю одежду лучше было брать на распродаже летом, но если не успели, готовьтесь отдать за осенние куртку и штаны в районе 6 тыс. рублей, за «зиму» — 10 тыс. рублей.
Вот здесь уже можно смело идти за тетрадями, не дожидаясь родительского собрания, берите комплектами, так удобно: во-первых, на них написано «Алгебра», «Геометрия», «История» и так далее, во-вторых, внутри шпаргалки и подсказки, которые ученикам самого сложного звена всегда пригодятся.
Уже не надо наборов для творчества, которые занимают столько места в рюкзаке, искать природные материалы поздно вечером накануне «технологии» тоже не придется. Закончились (вздохните с облегчением) траты на те самые «рабочие тетради», кроме, пожалуй, английского языка — но это будет зависеть от школы.
А вот компьютер или ноутбук, если его не было в начальной школе, купить придется. Готовьтесь к созданию бесконечного количества презентаций, компиляции бесконечного числа рефератов. По-хорошему, принтер тоже пригодится. Примерно 40 тыс. рублей на «цифровое обмундирование» ребенка вам понадобится.
Рюкзак здесь уже смело можно брать обычный, за 2 тыс. рублей в среднем, или с картинками по интересам ребенка (музыкальные группы, компьютерные игрушки, книги). Не забудьте про спортивный костюм, кроссовки, лыжи, ботинки, удобную вторую обувь.
Если девочкам в школе можно носить брюки, конечно, лучше брюки, потому что переодеваться в общих гардеробах станет еще сложнее — в силу стеснительности этого возраста. В среднем форма для ученика среднего звена обойдется в 10 тыс. рублей (без учета бомбера, их цена от 5,6 тыс. рублей, без учета обуви).
Считается, что школьные сборы первоклассников дороже, чем учеников старших классов, но это не так. На первоклассников надо покупать больше запасной одежды, а на старшеклассника одежду, как правило, приходится искать уже во взрослых магазинах. В итоге те же 3-3,5 тыс. рублей за блузку, до 5 тыс. рублей за хорошую шерстяную юбку или брюки, а если ребенок любит модничать, то можно только на кроссовках разориться.
Здесь, конечно, не обойтись без компьютера, телефона, наушников, дополнительных трат на учебники, пособия. Самой дорогой строкой в бюджете содержания старшеклассников станут траты на репетиторов и курсы подготовки к дальнейшему поступлению.
Из канцелярии станут нужны толстые тетради, разного цвета ручки и маркеры-выделители, а лучше доверить этот выбор вашему взрослому ребенку самому, как и выбор рюкзака. Поберегите нервы, они вам пригодятся для выпускного, на который уже можно смело начинать копить.