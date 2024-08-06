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Субсидированные рейсы из Перми в Калининград возобновятся с 29 ноября

Субсидированные рейсы из Перми в Калининград возобновятся с 29 ноября

6 августа 2024, 13:46
Фото: properm.ru
Летать в анклав будет авиакомпания Ikar.

С конца осени в расписание полетов из Перми вернется субсидированный рейс в Калининград. Его, как и ранее, будет выполнять авиакомпания Ikar.

Первый рейс авиакомпании планируется на 29 ноября, последний — 28 марта. Это следует из расписания международного аэропорта Большое Савино, на него обратил внимание «Коммерсант-Прикамье». Полеты будет совершать Boeing-737, время в пути составит 3,5 часа. На сайте авиакомпании купить взрослый билет на 29 ноября можно за 11 тыс. рублей в одну сторону.

Сейчас улететь в Калининград можно два раза в неделю — в понедельник и четверг. Рейсы выполняет авиакомпания Nordwind Airlines.

Авиакомпания Ikar осуществляла субсидированные рейсы в Калининград до мая этого года. Прекращение этих полетов в краевом Минтрансе объяснили тем, что летом направление пользуется спросом без дополнительной бюджетной поддержки.

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