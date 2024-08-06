Ушла из жизни директор Соликамского педагогического института Ирина Кошкина

Ирина Дмитриевна родилась 15 октября 1956 года в Душанбе. С 1991 года ее работа была связана с СГПИ: сначала она заведовала кафедрой гуманитарных дисциплин, в 1995–2000 годах была проректором по учебной работе. С 2000 года Ирина Кошкина стала ректором, с 2013 года — директором института. С февраля этого года была советником при ректорате ПГНИУ.