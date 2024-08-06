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Posted 6 августа 2024, 09:43

Published 6 августа 2024, 09:43

Modified 6 августа 2024, 09:45

Updated 6 августа 2024, 09:45

Ушла из жизни директор Соликамского педагогического института Ирина Кошкина

6 августа 2024, 09:43

Скончалась директор Соликамского педагогического института Ирина Кошкина

Всю свою рабочую деятельность она посвятила родному вузу.

Скончалась директор Соликамского государственного педагогического института (СГПИ) филиала ПГНИУ Ирина Кошкина. Ей было 67 лет.

Ирина Дмитриевна родилась 15 октября 1956 года в Душанбе. С 1991 года ее работа была связана с СГПИ: сначала она заведовала кафедрой гуманитарных дисциплин, в 1995–2000 годах была проректором по учебной работе. С 2000 года Ирина Кошкина стала ректором, с 2013 года — директором института. С февраля этого года была советником при ректорате ПГНИУ.

Ирина Кошкина была признанным педагогом, обращают внимание в пресс-службе администрации Соликамского городского округа. Ее научная, преподавательская и управленческая активность получили высокое признание как в России, так и на международном уровне.

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