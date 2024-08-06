Ушла из жизни директор Соликамского педагогического института Ирина Кошкина

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Published Сегодня, 09:43
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Скончалась директор Соликамского государственного педагогического института (СГПИ) филиала ПГНИУ Ирина Кошкина. Ей было 67 лет.
Ирина Дмитриевна родилась 15 октября 1956 года в Душанбе. С 1991 года ее работа была связана с СГПИ: сначала она заведовала кафедрой гуманитарных дисциплин, в 1995–2000 годах была проректором по учебной работе. С 2000 года Ирина Кошкина стала ректором, с 2013 года — директором института. С февраля этого года была советником при ректорате ПГНИУ.
Ирина Кошкина была признанным педагогом, обращают внимание в пресс-службе администрации Соликамского городского округа. Ее научная, преподавательская и управленческая активность получили высокое признание как в России, так и на международном уровне.