properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Скончалась директор Соликамского педагогического института Ирина Кошкина

Ушла из жизни директор Соликамского педагогического института Ирина Кошкина

6 августа 2024, 09:43
Фото: пресс-служба администрации Соликамского городского округа

Скончалась директор Соликамского педагогического института Ирина Кошкина

Всю свою рабочую деятельность она посвятила родному вузу.

Скончалась директор Соликамского государственного педагогического института (СГПИ) филиала ПГНИУ Ирина Кошкина. Ей было 67 лет.

Ирина Дмитриевна родилась 15 октября 1956 года в Душанбе. С 1991 года ее работа была связана с СГПИ: сначала она заведовала кафедрой гуманитарных дисциплин, в 1995–2000 годах была проректором по учебной работе. С 2000 года Ирина Кошкина стала ректором, с 2013 года — директором института. С февраля этого года была советником при ректорате ПГНИУ.

Ирина Кошкина была признанным педагогом, обращают внимание в пресс-службе администрации Соликамского городского округа. Ее научная, преподавательская и управленческая активность получили высокое признание как в России, так и на международном уровне.

Читайте также:
Скончался один из пострадавших на шахте «Уралкалия» в СоликамскеПроект преображения музея-заповедника в Соликамске могут утвердить до конца годаБывший глава Ленинского района Перми официально руководит Соликамским округом
#Общество#Пермь#Соликамск#Вуз
Подпишитесь
В Чердыни практически уничтожен памятник археологии федерального значения
Сегодня, 10:21
За взятки при поставках для Минобороны задержан замдиректора «Чайковского текстиля»
Сегодня, 10:58
Собираем ребенка в школу: сколько это стоит и что нужно знать пермякам
Сегодня, 10:56
МЧС предупреждает: Прикамье 7 августа накроют густой туман и сильные грозы
Сегодня, 09:16
Педагог из поселка под Пермью добилась ремонта тротуара через суд. Но его не чинят
Сегодня, 06:22
Суд потребовал от бывшего директора «Мотовилихи» сведения о брачных контрактах
Сегодня, 02:00