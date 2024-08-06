В Чердыни практически уничтожен памятник археологии федерального значения

«Вчера (5 августа — Ред.) буквально был на городище, видел весь этот ужас. — рассказал порталу Properm.ru кандидат исторических наук, доцент кафедры древней и средневековой истории России исторического факультета ПГГПУ Павел Корчагин. — Как мне известно, все работы, которые планировались на холме, должны были вестись без нарушения почвенного слоя. В реальности бульдозером, при обустройстве дорожек, и так не очень мощный культурный слой срыт до скального основания. Безвозвратно уничтожены сотни метров культурного слоя. Такими темпами мы рискуем полностью потерять памятник». Историк подтвердил, что, на данный момент, работы на объекте не ведутся.