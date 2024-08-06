В Чердыни практически уничтожен памятник археологии федерального значения

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Чердыни, на Троицком холме, приостановлены работы по сооружению визит-центра и благоустройству территории. Однако, случилось это после того как памятнику, по мнению экспертов, был нанесен непоправимый ущерб.
На высоком берегу реки Колва в VII–IХ веках возникло городище. Историки утверждают, что принадлежало оно родановцам — предкам коми-пермяков и было, скорее, святилищем, чем населенным пунктом.
Выгодное местоположение городища — на перекрестке водно-волоковых торговых путей — не осталось незамеченным русскими, которые устремились на Урал и за горы. Поэтому, на месте городища в XV веке был основан собственно город Чердынь.
В 1535 году здесь строится укреплённый городок — первый деревянный кремль на Урале. С западной стороны возвели земляной вал, выкопали ров шириной 20 метров и глубиной до 15 метров. По периметру укрепление было обнесено бревенчатой стеной с шестью башнями.
В XVI веке на Троицком холме была построена церковь, амбары посадских людей, которые жили внизу, но в трудную минуту перебирались под защиту крепости.
Одиннадцать вражеских осад — вогульских и татарских — выдержала Чердынская крепость, так и осталась за всю свою историю неприступной.
Чердынский кремль утратил свое оборонное значение уже в конце XVII века и престал поддерживаться в нужном состоянии. «Добил» крепость пожар 1792 года.
Историческое значение холма общепризнано. Городище является памятником археологии федерального значения. В начале нулевых в городе осуществлялась восьмилетняя программа по комплексному историко-археологическому изучению Троицкого городища и превращения его в историко-культурный центр. В частности, планировалось воссоздание древнего кремля.
В 2013 году в рамках реализации программы «Пермский край — территория культуры» возвели макет первой Спасской башни. В июне 2017 года Камская археологическая экспедиция на месте второй Наугольной башни провела археологические раскопки. В результате раскопок обнаружили несколько обуглившихся венцов башни. Летом 2018 года закончили строительство полноразмерного макета башни. Собственно, этим до сего момента дело и ограничивалось.
Однако, этим летом на холм обратили внимание благоустроители и бизнесмены от туризма. Нет сомнений, что это сделано из самых лучших побуждений. Например, прибыли.
В конце июля на месте Троицкого городища в Чердыни начались работы по установке дорожек. Во время подготовки территории бульдозеры сняли слой почвы, из-под которого показались человеческие кости, могильные плиты и осколки древней посуды. Это заметил пермяк Игорь Лифанов, который приехал с семьей на отдых и с ужасом обнаружил останки. О происходящем он сообщил порталу Properm.ru.
По словам мужчины, он с близкими приехал в Чердынь 21 июля, и холм еще не был раскопан. А вечером 25 июля, возвращаясь со сплава, пермяки решили прогуляться и увидели, что все перерыто. Не заметить кости и фрагменты могильных плит было невозможно. Игорь Лифанов сфотографировал находку и отправил в чат-бот губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
На следующий день в чат-боте пришел ответ администрации Чердынского округа, в котором было сказано, что работы на Троицком холме ведутся согласно проектно-сметной документации. В документах есть раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (ОКН), в том числе и объекта археологического наследия «Троицкое городище», сообщили власти. По словам чиновников, в Инспекцию по охране ОКН Пермского края направлено заявление с просьбой определить историко-культурную ценность объекта. Работы на объекте после обращения Игоря приостановили.
Работы на холме проводит ООО «Техно-Таль» — это подрядчик муниципального учреждения «Благоустройство-Чердынь». По условиям контракта стоимостью более 76,9 млн рублей, компания должна благоустроить Комсомольский сквер и прилегающие к городу территории. Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года.
Тогда же оказалось, что туроператор ООО «Урал Турс» стал победителем аукциона на возведение визит-центра в Чердыни. Как рассказал собственник компании Вадим Балдин во ВКонтакте, общество создаст в городе современное общественное пространство, где после экскурсий будут отдыхать туристы. Здесь мастера-ремесленники будут проводить мастер-классы для всех желающих.
Общество было зарегистрировано в Перми в марте 2023 года. «УРАЛ ТУРС» является единственным туроператором в регионе, организующим вертолетные путешествия на Северный Урал прямо из краевой столицы. Выручка компании за прошлый год составила 13,1 млн рублей, а чистая прибыль — 2,1 млн рублей.
Судя по свидетельствам очевидцев и фото, визит-центр строится на Троицком холме.
Пермские археологи и краеведы с ужасом узнали о том, что памятник, работы на котором далеки от завершения, стал местом проведениях работ, в том числе и с использованием бульдозера.
«Вчера (5 августа — Ред.) буквально был на городище, видел весь этот ужас. — рассказал порталу Properm.ru кандидат исторических наук, доцент кафедры древней и средневековой истории России исторического факультета ПГГПУ Павел Корчагин. — Как мне известно, все работы, которые планировались на холме, должны были вестись без нарушения почвенного слоя. В реальности бульдозером, при обустройстве дорожек, и так не очень мощный культурный слой срыт до скального основания. Безвозвратно уничтожены сотни метров культурного слоя. Такими темпами мы рискуем полностью потерять памятник». Историк подтвердил, что, на данный момент, работы на объекте не ведутся.
Портал Properm.ru обратился за комментарием в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края. Там пояснили, что «возводимые здания находятся в границах объекта археологического наследия федерального значения — достопримечательного места „Чердынь, поселение (посад)“. Раздел об обеспечении сохранности объекта при проведении строительных работ в Инспекцию не поступал».
Из-за моратория на проведение проверок инспекция не может направить своих сотрудников на место. Однако, после обращения портала Properm.ru, Инспекцией принято решение о направлении материалов в прокуратуру Пермского края для принятия мер прокурорского реагирования.
Так, Чердынский кремль выдержал одиннадцать осад, но не выстоял при столкновении с бульдозером и жаждой наживы нерадивых потомков.