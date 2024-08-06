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В ходе СВО погиб 33-летний доброволец из Перми

В ходе СВО погиб 33-летний доброволец из Перми

6 августа 2024, 13:34
Фото: 1MI/ Fдминистрациz Частинского муниципального округа
Бойца похоронят в селе Пихтовка.

Житель Перми Роман Горшков погиб в зоне СВО в возрасте 33 лет. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Частинского муниципального округа, откуда мужчина был родом.

Роман Горшков родился 24 апреля 1981 года. В 1996-м закончил Бабкинскую среднюю школу. Учителя и одноклассники хорошо отзывались о нем и отмечали его как спокойного и скромного парня. До окончания девяти классов жил в родной Пихтовке. А после с семьей переехал в Пермь, где и жил последнее время.

Пермяк ушел на СВО добровольцем и служил в звании старшего разведчика мотострелкового отделения. Погиб 24 июля 2024 года при выполнении боевых задач.

Администрация и дума Частинского округа выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. «Он был хорошим другом и всегда был готов прийти на помощь. До конца оставался верным присяге», — пишут власти округа.

Церемония прощания с погибшим пройдет завтра, 7 августа в ДК села Пихтовка. Начало в 11:00.

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#Сво#Похороны#Доброволец#Церемония прощания#Зона проведения СВО#Боевые задачи#Частинский округ#Пихтовка
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