В ходе СВО погиб 33-летний доброволец из Перми

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Житель Перми Роман Горшков погиб в зоне СВО в возрасте 33 лет. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Частинского муниципального округа, откуда мужчина был родом.
Роман Горшков родился 24 апреля 1981 года. В 1996-м закончил Бабкинскую среднюю школу. Учителя и одноклассники хорошо отзывались о нем и отмечали его как спокойного и скромного парня. До окончания девяти классов жил в родной Пихтовке. А после с семьей переехал в Пермь, где и жил последнее время.
Пермяк ушел на СВО добровольцем и служил в звании старшего разведчика мотострелкового отделения. Погиб 24 июля 2024 года при выполнении боевых задач.
Администрация и дума Частинского округа выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. «Он был хорошим другом и всегда был готов прийти на помощь. До конца оставался верным присяге», — пишут власти округа.
Церемония прощания с погибшим пройдет завтра, 7 августа в ДК села Пихтовка. Начало в 11:00.