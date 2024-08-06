В ходе СВО погиб 33-летний доброволец из Перми

Роман Горшков родился 24 апреля 1981 года. В 1996-м закончил Бабкинскую среднюю школу. Учителя и одноклассники хорошо отзывались о нем и отмечали его как спокойного и скромного парня. До окончания девяти классов жил в родной Пихтовке. А после с семьей переехал в Пермь, где и жил последнее время.