properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Краснокамске задержали молодого рецидивиста, напавшего на незнакомца из-за денег

В Краснокамске задержали молодого рецидивиста, напавшего на незнакомца из-за денег

6 августа 2024, 11:21
Фото: 1MI
Пострадавший получил ножевое ранение головы.

В Краснокамскую больницу попал 56-летний мужчина с ножевым ранением головы. Он рассказал врачам, что на него напали в подъезде собственного дома. Молодые люди требовали деньги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Потерпевший мужчина был пьян и сидел на скамейке возле дома по ул. Коммунальной. К нему подошли двое незнакомцев и после непродолжительной беседы он направился в подъезд, преступники зашли за ним.

«В подъезде они стали требовать деньги и угрожать, а после ударил мужчину по голове. После чего нападавшие убежали», — сообщают в полиции.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские увидели, что нападавший выкинул нож на улице и забежал в открытый подъезд. Когда он понял, что наделал, решил покинуть город, однако его быстро задержали.

По факту нападения сотрудники МВД завели уголовное дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ «Разбой». Нападавшего заключили под стражу. Личность и местоположение его соучастника устанавливают.

Читайте также:
УФСБ по Пермскому краю раскрыло ячейку международных террористовВ Перми главу управляющей компании наказали за грязный подъездИностранец, год проживший в РФ по поддельному паспорту, попал в пермское СИЗО
#Краснокамск#Пермский край#Разбой#Уголовное дело#Нападение#Ножевое ранение#Преступники#Рецидивист
Подпишитесь
В Чердыни практически уничтожен памятник археологии федерального значения
Сегодня, 10:21
За взятки при поставках для Минобороны задержан замдиректора «Чайковского текстиля»
Сегодня, 10:58
Собираем ребенка в школу: сколько это стоит и что нужно знать пермякам
Сегодня, 10:56
МЧС предупреждает: Прикамье 7 августа накроют густой туман и сильные грозы
Сегодня, 09:16
Педагог из поселка под Пермью добилась ремонта тротуара через суд. Но его не чинят
Сегодня, 06:22
Суд потребовал от бывшего директора «Мотовилихи» сведения о брачных контрактах
Сегодня, 02:00