В Краснокамске задержали молодого рецидивиста, напавшего на незнакомца из-за денег

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Краснокамскую больницу попал 56-летний мужчина с ножевым ранением головы. Он рассказал врачам, что на него напали в подъезде собственного дома. Молодые люди требовали деньги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Потерпевший мужчина был пьян и сидел на скамейке возле дома по ул. Коммунальной. К нему подошли двое незнакомцев и после непродолжительной беседы он направился в подъезд, преступники зашли за ним.
«В подъезде они стали требовать деньги и угрожать, а после ударил мужчину по голове. После чего нападавшие убежали», — сообщают в полиции.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские увидели, что нападавший выкинул нож на улице и забежал в открытый подъезд. Когда он понял, что наделал, решил покинуть город, однако его быстро задержали.
По факту нападения сотрудники МВД завели уголовное дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ «Разбой». Нападавшего заключили под стражу. Личность и местоположение его соучастника устанавливают.