В Новокузнецке менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Вчера вечером, 5 августа, в Новокузнецке прошел сильный ливень. В период с 15:34 до 19:20 в городе выпало 18 мм осадков — это 31% от климатической нормы за месяц, сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на группу «Эвристическая метеорологиня».
Сегодня с 5:00 до 6:43 выпало еще 19 мм осадков, что составило еще треть от месячной нормы. В общей сложности в Новокузнецке за 16 часов выпало 37 мм осадков — это 63% от месячной нормы.