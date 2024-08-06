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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В Новокузнецке менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

В Новокузнецке менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

6 августа 2024, 05:22
Фото: unsplash.com
Горожане жаловались, что улицы стали похожими на реки.

Вчера вечером, 5 августа, в Новокузнецке прошел сильный ливень. В период с 15:34 до 19:20 в городе выпало 18 мм осадков — это 31% от климатической нормы за месяц, сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на группу «Эвристическая метеорологиня».

Сегодня с 5:00 до 6:43 выпало еще 19 мм осадков, что составило еще треть от месячной нормы. В общей сложности в Новокузнецке за 16 часов выпало 37 мм осадков — это 63% от месячной нормы.

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#Общество#Регион#Погода
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