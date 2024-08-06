В Очере 10 августа пройдет спортивный забег девушек на шпильках

Заявки на участие принимаются до 8 августа. В день забега регистрация «спортсменок» начинается с 09:45, сам забег стартует в 10:20. В конкурсе могут принять участие девушки от 16 до 35 лет. Отмечается, что девушки, не достигшие 18 лет, допускаются только с письменного разрешения родителей или законных представителей.