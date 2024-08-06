В Очере 10 августа пройдет спортивный забег девушек на шпильках

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Очере 10 августа состоится спортивный забег на шпильках. В конкурсе могут принять участие девушки в туфлях, с высотой каблука не менее 8 см. Дистанция составит от 30 до 40 м, сообщается в социальной сети управления молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа.
«Пора проверить свои каблучки на прочность. Во Всероссийский день физкультурника на Очерском городском стадионе пройдет зрелищный забег на шпильках», — рассказали власти во ВКонтакте. Победительницы соревнования получат призы от магазина обуви и шоурума.
Заявки на участие принимаются до 8 августа. В день забега регистрация «спортсменок» начинается с 09:45, сам забег стартует в 10:20. В конкурсе могут принять участие девушки от 16 до 35 лет. Отмечается, что девушки, не достигшие 18 лет, допускаются только с письменного разрешения родителей или законных представителей.