В Перми из частной клиники на улице Пушкина эвакуировались 19 человек

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Перми из частной клинике на улице Пушкина эвакуировались 19 человек. В ходе приема пациента врач увидела искры и оплавление электросветильника, после чего сразу эвакуировала пациентов. Информацию об этом сообщили в МЧС Прикамья.
Тем временем управляющая ликвидировала возгорание порошковым огнетушителем на площади 0,1 кв. м. Спасатели проверили помещение на наличие скрытых очагов горения. В результате инцидента никто не пострадал.
По данным источника Properm.ru, речь идет о многопрофильной клинике SmartClinic. Медучреждение находится на ул. Пушкина, 6.