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В Перми из частной клиники на улице Пушкина эвакуировались 19 человек

В Перми из частной клиники на улице Пушкина эвакуировались 19 человек

6 августа 2024, 10:21
Фото: Скриншот видео ГУ МЧС по Пермскому краю
Пострадавших нет.

В Перми из частной клинике на улице Пушкина эвакуировались 19 человек. В ходе приема пациента врач увидела искры и оплавление электросветильника, после чего сразу эвакуировала пациентов. Информацию об этом сообщили в МЧС Прикамья.

Тем временем управляющая ликвидировала возгорание порошковым огнетушителем на площади 0,1 кв. м. Спасатели проверили помещение на наличие скрытых очагов горения. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным источника Properm.ru, речь идет о многопрофильной клинике SmartClinic. Медучреждение находится на ул. Пушкина, 6.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Мчс#Эвакуация#Частная клиника
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