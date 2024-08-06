В Перми нашли подрядчика для установки архитектурной подсветки здания на Ленина

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Published Сегодня, 08:42
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В Перми определен подрядчик на право выполнения работ по обеспечению архитектурной подсветки фасада здания по ул. Ленина, 55. Цена контракта составила 24 млн рублей, имя победителя аукциона не уточняется. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляла 25 млн 227 тыс. рублей. Согласно техзаданию, исполнитель должен разработать и запрограммировать не менее 13 сценариев для разных праздников: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России и день города, День молодежи, День государственного флага РФ, День знаний, День народного единства, День матери и День конституции.
Работы планируется завершить к 19 ноября текущего года.