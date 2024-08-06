В Перми нашли подрядчика для установки архитектурной подсветки здания на Ленина

Начальная стоимость контракта составляла 25 млн 227 тыс. рублей. Согласно техзаданию, исполнитель должен разработать и запрограммировать не менее 13 сценариев для разных праздников: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России и день города, День молодежи, День государственного флага РФ, День знаний, День народного единства, День матери и День конституции.