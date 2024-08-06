В Пермский край приехала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке»

Это далеко не первая работа «Диалогов о рыбалке» в Пермском крае. В пошлом году, правда, не летом, а осенью, телеканал снимал шоу «Научи меня» с «Реальным пацанами». Гостем выпуска тогда была актер Армен Бежанян. Вместе с ведущим программы Маратом Деевым они ловили судаков на Каме.