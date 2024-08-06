properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В Пермский край приехала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке»

В Пермский край приехала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке»

6 августа 2024, 12:24
Фото: Соликамский городской округ Вконтакте
Съемочная группа показала рыбалку, культуру и быт Соликамского округа.

Соликамск посетила команда телеканала «Диалоги о рыбалке». Съемочная группа заглянет также в Усолье, Чердынь и Усьву, сообщили в сообществе Соликамского округа в соцсети ВКонтакте.

Отдельное внимание съемочная группа уделила культуре и быту региона, а также его истории. В Соликамске они посетили местные достопримечательности — Богоявленскую церковь и центральный архитектурный ансамбль.

Это далеко не первая работа «Диалогов о рыбалке» в Пермском крае. В пошлом году, правда, не летом, а осенью, телеканал снимал шоу «Научи меня» с «Реальным пацанами». Гостем выпуска тогда была актер Армен Бежанян. Вместе с ведущим программы Маратом Деевым они ловили судаков на Каме.

Читайте также:
Звезда «Реальных пацанов» Бежанян решил баллотироваться на выборы в ПрикамьеВ Прикамье за прошедшие сутки произошло 12 пожаровВ Березниковском округе из Камы извлекли тело мужчины
#Пермский край#Кама#Рыбалка#Реальные пацаны#Соликамск#Армен Бежанян
Подпишитесь
В Чердыни практически уничтожен памятник археологии федерального значения
Сегодня, 10:21
За взятки при поставках для Минобороны задержан замдиректора «Чайковского текстиля»
Сегодня, 10:58
Собираем ребенка в школу: сколько это стоит и что нужно знать пермякам
Сегодня, 10:56
МЧС предупреждает: Прикамье 7 августа накроют густой туман и сильные грозы
Сегодня, 09:16
Педагог из поселка под Пермью добилась ремонта тротуара через суд. Но его не чинят
Сегодня, 06:22
Суд потребовал от бывшего директора «Мотовилихи» сведения о брачных контрактах
Сегодня, 02:00