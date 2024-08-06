В Пермский край приехала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке»

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Соликамск посетила команда телеканала «Диалоги о рыбалке». Съемочная группа заглянет также в Усолье, Чердынь и Усьву, сообщили в сообществе Соликамского округа в соцсети ВКонтакте.
Отдельное внимание съемочная группа уделила культуре и быту региона, а также его истории. В Соликамске они посетили местные достопримечательности — Богоявленскую церковь и центральный архитектурный ансамбль.
Это далеко не первая работа «Диалогов о рыбалке» в Пермском крае. В пошлом году, правда, не летом, а осенью, телеканал снимал шоу «Научи меня» с «Реальным пацанами». Гостем выпуска тогда была актер Армен Бежанян. Вместе с ведущим программы Маратом Деевым они ловили судаков на Каме.