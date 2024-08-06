В Пермском крае скончался бывший глава Яйвы Владимир Тарасов

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Вчера, 5 августа, на 70-м году жизни ушел из жизни бывший глава администрации Яйвы Владимир Тарасов. Прощание с ним состоится в среду, 7 августа.
Владимир Тарасов родился, вырос и закончил вуз в Норильске. После окончания Уральского лесотехнического института его распределили в объединение «Яйвалес». Молодой специалист остался в поселке и построил там политическую карьеру. В 1992 году он возглавил администрацию Яйвы, а в 2003-м стал вице-мэром Александровска.
Прощание с Владимиром Тарасовым пройдет 7 августа в яйвинском ДК «Энергетик».