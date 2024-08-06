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Published Сегодня, 14:22

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Updated Сегодня, 14:24

В Пермском крае скончался бывший глава Яйвы Владимир Тарасов

В Пермском крае скончался бывший глава Яйвы Владимир Тарасов

6 августа 2024, 14:22
Фото: Владимир Тарасов на WordPress.com
Прощание с ним пройдет 7 августа.

Вчера, 5 августа, на 70-м году жизни ушел из жизни бывший глава администрации Яйвы Владимир Тарасов. Прощание с ним состоится в среду, 7 августа.

Владимир Тарасов родился, вырос и закончил вуз в Норильске. После окончания Уральского лесотехнического института его распределили в объединение «Яйвалес». Молодой специалист остался в поселке и построил там политическую карьеру. В 1992 году он возглавил администрацию Яйвы, а в 2003-м стал вице-мэром Александровска.

Прощание с Владимиром Тарасовым пройдет 7 августа в яйвинском ДК «Энергетик».

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