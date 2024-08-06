В Пермском крае скончался бывший глава Яйвы Владимир Тарасов

Владимир Тарасов родился, вырос и закончил вуз в Норильске. После окончания Уральского лесотехнического института его распределили в объединение «Яйвалес». Молодой специалист остался в поселке и построил там политическую карьеру. В 1992 году он возглавил администрацию Яйвы, а в 2003-м стал вице-мэром Александровска.