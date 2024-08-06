В Пермском крае выдали 1,4 тысячи льготных кредитов IT-специалистам

Теперь IT-специалистам выдают ипотеку на срок до 30 лет. А после оформления ипотеки каждый сотрудник должен отработать эти 30 лет в компании из списка Минцифры РФ. Кроме того, основным требованием является зарплата. В городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях она составляет около 150 тыс. рублей, для остальных городов — 90 тыс. рублей. А первоначальных взнос по ипотеке составит не менее 20%.