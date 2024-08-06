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В Пермском крае выдали 1,4 тысячи льготных кредитов IT-специалистам

В Пермском крае выдали 1,4 тысячи льготных кредитов IT-специалистам

6 августа 2024, 06:18
Фото: 1MI
Минимальная сумма кредита составляет 9 млн рублей.

В Пермском крае и других Российских регионах до 2030 года продлили льготную IT-ипотеку. В краевой столице уже выдали 1,4 тыс. кредитов по этой программе. С августа программа начнет работать по новым условиям — со ставкой в 6% годовых. Минимальная сумма кредита составит 9 млн рублей, сообщается в пресс-службе правительства Пермского края.

Теперь IT-специалистам выдают ипотеку на срок до 30 лет. А после оформления ипотеки каждый сотрудник должен отработать эти 30 лет в компании из списка Минцифры РФ. Кроме того, основным требованием является зарплата. В городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях она составляет около 150 тыс. рублей, для остальных городов — 90 тыс. рублей. А первоначальных взнос по ипотеке составит не менее 20%.

Ранее сообщалось, что переплата по ипотечным кредитам у жителей Прикамья за 20 лет выросла на 300%. В частности, к росту ипотечных ставок привело повышение ключевой ставки до 18%. А средняя цена на квартиры в краевой столице выросла до 5,5 млн рублей.

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#Пермский край#Зарплата#Кредиты#Правительство#Ставка#Льготная программа#IT-специалисты#ИТ-ипотека
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