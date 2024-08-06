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Власти Ординского района упраздняют деревню, известную с 1698 года

Власти Ординского района упраздняют деревню, известную с 1698 года

6 августа 2024, 10:27
Фото: 1MI
Документ законопроекта был размещен на сайте Заксобрания Пермского края.

Администрация Ординского муниципального округа намерена упразднить деревню Паньково. Документы законопроекта был опубликован на официальном сайте краевого заксобрания. Первым на это обратило внимание Ura.ru.

В пояснительной записке указывается, что постоянные жители покинули пределы Паньково в 2000 году. При этом на территории деревни отсутствуют жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и социальная инфраструктура.

«Упразднить как фактически прекративший существование сельский
населенный пункт деревня Паньковo Ординскoro административного района», — пишут власти округа.

По данным из открытых источников, деревня известна с 1698 года. До мая 2019 года Паньково входило в состав Медянского поселения Ординского района.

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#Ординский район#Документы#История#Деревня Паньково
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