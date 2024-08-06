Власти Ординского района упраздняют деревню, известную с 1698 года

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Администрация Ординского муниципального округа намерена упразднить деревню Паньково. Документы законопроекта был опубликован на официальном сайте краевого заксобрания. Первым на это обратило внимание Ura.ru.
В пояснительной записке указывается, что постоянные жители покинули пределы Паньково в 2000 году. При этом на территории деревни отсутствуют жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и социальная инфраструктура.
«Упразднить как фактически прекративший существование сельский
населенный пункт деревня Паньковo Ординскoro административного района», — пишут власти округа.
По данным из открытых источников, деревня известна с 1698 года. До мая 2019 года Паньково входило в состав Медянского поселения Ординского района.