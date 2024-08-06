Власти Перми потратят еще 11 миллионов на ремонт подземного перехода на Уральской

Общественники отмечают, что после вмешательства Народного фронта исполнитель обязан был устранить все дефекты до начала августа в рамках гарантии. Поскольку обещание подрядчик не сдержал, организация обратилась в мэрию. Выяснилось, что принято решение сделать внутреннюю гидроизоляцию. В этих целях был заключен контракт с ООО «Гормостреконструкция».



«Налицо строительный парадокс и чиновничья бесхозяйственность — сначала красят стены, потом задумываются о капитальном ремонте, что в итоге приводит к неэффективному использованию бюджета. Ждём результат проверки контрольно-счётной палаты», — написали представители «Народного фронта» во ВКонтакте».