Власти Перми потратят еще 11 миллионов на ремонт подземного перехода на Уральской

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Власти Перми потратят ещё 11 млн рублей на капитальный ремонт подземного перехода на ул. Уральской. Как сообщает краевое отделение общественного движения «Общероссийский народный фронт», в 2023 году на ремонт объекта было вложено свыше 5 млн рублей. Однако спустя полгода после проведения работ в переходе облупилась краска.
Общественники отмечают, что после вмешательства Народного фронта исполнитель обязан был устранить все дефекты до начала августа в рамках гарантии. Поскольку обещание подрядчик не сдержал, организация обратилась в мэрию. Выяснилось, что принято решение сделать внутреннюю гидроизоляцию. В этих целях был заключен контракт с ООО «Гормостреконструкция».
«Налицо строительный парадокс и чиновничья бесхозяйственность — сначала красят стены, потом задумываются о капитальном ремонте, что в итоге приводит к неэффективному использованию бюджета. Ждём результат проверки контрольно-счётной палаты», — написали представители «Народного фронта» во ВКонтакте».