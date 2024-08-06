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Мэрия Перми потратит ещё 11 млн руб на ремонт подземного перехода на Уральской

Власти Перми потратят еще 11 миллионов на ремонт подземного перехода на Уральской

6 августа 2024, 06:26
Фото: Народный фронт | Пермский край во ВКонтакте

Мэрия Перми потратит ещё 11 млн руб на ремонт подземного перехода на Уральской

Своей позицией в социальных сетях поделилось регионального отделение «Народного фронта».

Власти Перми потратят ещё 11 млн рублей на капитальный ремонт подземного перехода на ул. Уральской. Как сообщает краевое отделение общественного движения «Общероссийский народный фронт», в 2023 году на ремонт объекта было вложено свыше 5 млн рублей. Однако спустя полгода после проведения работ в переходе облупилась краска.

Общественники отмечают, что после вмешательства Народного фронта исполнитель обязан был устранить все дефекты до начала августа в рамках гарантии. Поскольку обещание подрядчик не сдержал, организация обратилась в мэрию. Выяснилось, что принято решение сделать внутреннюю гидроизоляцию. В этих целях был заключен контракт с ООО «Гормостреконструкция».

«Налицо строительный парадокс и чиновничья бесхозяйственность — сначала красят стены, потом задумываются о капитальном ремонте, что в итоге приводит к неэффективному использованию бюджета. Ждём результат проверки контрольно-счётной палаты», — написали представители «Народного фронта» во ВКонтакте».

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#Пермь#Бюджет#Строительство#Капитальный ремонт#Мэрия#Общероссийский народный фронт#Гарантия#Подземный переход#Дефекты#Контрольно-счётная палата
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