За взятки при поставках для Минобороны задержан замдиректора «Чайковского текстиля»

Изучив изъятые документы, следователи установили, что в 2017–2018 годах организация, которую представлял взяткодатель, была привлечена в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации. В указанный период с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей.