За взятки при поставках для Минобороны задержан замдиректора «Чайковского текстиля»

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
235 гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СКР о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль») Владимира Демчика, сообщили сегодня в федеральном следкоме.
Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе суда, ходатайство следствия было рассмотрены еще в минувшую пятницу, 2 августа. Демчик подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Говорится о взятке не менее 4 млн рублей.
Установлено, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны России. Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере 4 млн рублей.
Изучив изъятые документы, следователи установили, что в 2017–2018 годах организация, которую представлял взяткодатель, была привлечена в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации. В указанный период с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.
Согласно открытых данных, Владимир Демчик занял пост заместителя генерального директора «Текстильной торговой компании» в 2020 году. Группа компаний «Чайковский текстиль» считается ведущим производителем тканей в стране, объединяет производства в разных регионах. Штаб-квартира предприятия расположена в Москве, головная компания находится в Чайковском в Пермском крае. В июне 2011 года произошла полная смена управленческой команды компании: руководителем группы компаний «Чайковский текстиль» стал Евгений Титов.
Компания является одним из основных поставщиков тканей для спецодежды разных силовых структур. В 2003 году в сотрудничестве со специалистами Министерства обороны РФ впервые в мире была разработана армированная нить, ткани «Вихрь» (полностью состоящая из армированных нитей) и «Рип-Стоп» (армированные нити встроены «клеткой»).