Педагог из поселка под Пермью добилась ремонта тротуара через суд. Но его не чинят

Женщина оказалась очень терпеливой, прошла все инстанции, ждала ответов от властей, прежде чем обратиться в суд. Ее первое обращение было направлено в администрацию Юго-Камского сразу после ремонта тротуара, еще в 2018 году! Не получив ответа, она обратилась в прокуратуру Пермского района с просьбой провести проверку. Ее обращение было перенаправлено в администрацию Юго-Камского поселения. Администрация перенаправила обращение заказчику — МКУ «Управление благоустройством Пермского района». Ответа от них Елена Пыхтеева не дождалась, после чего повторно обратилась в прокуратуру Пермского района, а через месяц — в Прокуратуру Пермского края и Генеральную прокуратуру РФ.