Педагог из поселка под Пермью добилась ремонта тротуара через суд. Но его не чинят

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В поселке Юго-Камском Пермского района не исполняется решение суда по устранению недостатков ремонта тротуара. Суд обязал власти устранить недочеты, по сути, заново отремонтировать тротуар, но прошло уже несколько лет, и ничего не меняется.
Началось всё с того, что жительница поселка Елена Пыхтеева еще в 2020 году обратилась в Пермский районный суд в связи с тем, что была недовольна результатами ремонта тротуара по ул. Куйбышева. «Ограничительные бордюры вдоль тротуара установили не везде. Фактически асфальт „намазали“, не укрепив края тротуара, — рассказала она журналисту Properm.ru. — В результате спустя несколько месяцев после ремонта тротуар стал трескаться и разрушаться. В таком виде он и сейчас».
Женщина оказалась очень терпеливой, прошла все инстанции, ждала ответов от властей, прежде чем обратиться в суд. Ее первое обращение было направлено в администрацию Юго-Камского сразу после ремонта тротуара, еще в 2018 году! Не получив ответа, она обратилась в прокуратуру Пермского района с просьбой провести проверку. Ее обращение было перенаправлено в администрацию Юго-Камского поселения. Администрация перенаправила обращение заказчику — МКУ «Управление благоустройством Пермского района». Ответа от них Елена Пыхтеева не дождалась, после чего повторно обратилась в прокуратуру Пермского района, а через месяц — в Прокуратуру Пермского края и Генеральную прокуратуру РФ.
Только после этого (прошло больше года!) МКУ «Управление благоустройством Пермского района» ответило: «в связи с отсутствием технической возможности (недостаточная ширина земляного полотна) на участке существующего тротуара выполнены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона без демонтажа изношенного покрытия и без установки бортовых камней».
Елену такой ответ не устроил, она вновь обратилась с заявлением в администрацию Юго-Камского, настаивая, что ремонт произведен некачественно. Обращение вновь перенаправили в МКУ «Управление благоустройством Пермского района».
Оттуда пришел ответ, что локально-сметным расчетом не была предусмотрена установка бордюров, и вообще, «действующими нормативными документами устройство бортовых камней при ремонте тротуаров, не прилегающих непосредственно к автодороге, не регламентируется. Администрации Юго-Камского сельского поселения рекомендовано своевременно проводить очистку тротуара от образовавшихся снежно-ледяных отложений во избежание дальнейшего разрушения покрытия тротуара и санацию образовавшихся трещин вяжущими материалами по мере их образования за счет средств сельского поселения».
«В первом ответе МКУ утверждает, что бортовые камни вдоль тротуара не были установлены в связи с недостаточной шириной земляного полотна, а во втором ответе причиной называют локально-сметный расчет, в который установка бортовых камней не входила», — удивляется Елена.
Кроме того, из второго ответа ясно, что МКУ подтверждает тот факт, что тротуар разрушается и трескается, тогда как его ремонт был произведен недавно.
Кроме отсутствия бордюров на некоторых участках и трещин, тротуар имеет серьезные перепады. «Вот идешь, и раз — перед тобой горка, чуть ли не под углом 90 градусов, — рассказала Елена. — В нее, когда дождь, слякоть или зима, вообще не взобраться».
После больше года переписки с чиновниками Елена обратилась в суд. «Считаю, что к разрушению данного тротуара привели действия ответчиков, так как МКУ „Управление благоустройством“ выполнило ремонт некачественно, а администрацию Юго-Камского с/п это устроило. У администрации Юго-Камского с/п до сих пор нет никаких претензий к МКУ „Управление благоустройством Пермского района“. А отремонтированный некачественно тротуар разрушается на глазах», — указала она в исковом заявлении.
Ремонтировала тротуар компания «Спецстрой-Бат» в рамках контракта по ремонту дорог поселка, сумма контракта — 10 млн рублей (выплачено 9,7 млн рублей). Согласно техническому заданию, в контракт входил ремонт тротуаров со всеми необходимыми этапами: демонтаж старого покрытия, установка бордюров.
Суд поручил провести строительно-техническую экспертизу. Как установили эксперты Центра независимых судебных экспертиз ТЕХЭКО, «качество выполненных работ по ремонту тротуара по ул. Куйбышева п. Юго-Камский не соответствует нормативным требованиям и условиям муниципального контракта, имеются недостатки выполненных работ; состояние тротуара не соответствует требованиям ГОСТ».
По словам руководителя ТЕХЭКО Миланы Кулаковой, стоимость экспертизы была взыскана с администрации Юго-Камского поселения.
Для устранения выявленных недостатков, по данным экспертов, было необходимо, по сути, заново отремонтировать тротуар: демонтировать существующее покрытие съездов, разработать проект устройства съездов с уклонами и сделать эти съезды, залить все трещины, удалить все впадины и колдобины, устранить разрушение кромки тротуара, переустановить бортовые камни, устранить недостатки покрытия и т. д.
Администрация Юго-Камского сельского поселения не оспаривала заключение экспертов. Суд решил, что требования истицы подлежат удовлетворению, обязал администрацию поселения в течение двух месяцев провести ремонт тротуаров по ул. Куйбышева в соответствии с нормативными требованиями. А «отсутствие в бюджете средств для обустройства тротуаров не освобождает орган местного самоуправления от исполнения обязанностей, возложенных на него законом», — говорится в решении.
Прошло 4 года после вступления в силу решения суда, а оно до сих пор не исполнено.
«Получается, что всё впустую? — удивляется Елена Пыхтеева. — Столько времени потрачено, столько людей было задействовано, и прокуратура, и суд, и эксперты, столько времени длилась переписка. И ничего не изменилось? А сколько тогда таких решений, которые не исполняются? И никто не несет за это ответственность? Получается, так?»
После объединения поселений в Пермский муниципальный округ правопреемником стала администрация округа. Properm.ru сделал запрос в администрацию округа, почему решение суда не исполнено, и будет ли оно исполнено вообще.