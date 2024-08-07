Аналитик Пермяков назвал главные признаки заражения смартфона вредоносным ПО

Еще одним показателем наличия вредоносного ПО на телефоне является появление новых приложений без вашего ведома. Для предотвращения этого специалист советует регулярно обновлять операционную систему, устанавливать антивирусные программы и загружать приложения исключительно из проверенных источников, например, Google Play или App Store.