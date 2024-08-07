Аналитик Пермяков назвал главные признаки заражения смартфона вредоносным ПО

Posted 7 августа, 15:45
Published 7 августа, 15:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Такие признаки указывают на возможные проблемы. По словам Пермякова, работа вредоносного ПО может привести к резкому увеличению счета за мобильную связь, пишет 360.ru.
Еще одним показателем наличия вредоносного ПО на телефоне является появление новых приложений без вашего ведома. Для предотвращения этого специалист советует регулярно обновлять операционную систему, устанавливать антивирусные программы и загружать приложения исключительно из проверенных источников, например, Google Play или App Store.
Он также отметил важность осторожности при использовании общественных Wi-Fi и рекомендовал использовать виртуальные частные сети (VPN) для защиты данных.