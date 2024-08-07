Арбитраж Уральского округа поддержал УФАС в споре с ПЗСП о ценах на газобетон

В прошлом году антимонопольная служба признала ПЗСП виновным в нарушении Закона о защите конкуренции. УФАС обнаружило, что с конца 2021 по июнь 2022 года компания увеличила прайсовую отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза. При этом увеличение стоимости газобетона не соответствовало увеличению затрат на его производство.