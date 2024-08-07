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Арбитраж Уральского округа поддержал УФАС в споре с ПЗСП о ценах на газобетон

Арбитраж Уральского округа поддержал УФАС в споре с ПЗСП о ценах на газобетон

7 августа 2024, 05:16
Фото: vk.com/td_pzsp

Арбитраж Уральского округа поддержал УФАС в споре с ПЗСП о ценах на газобетон

На предприятии не согласились с решением суда
Сюжет
Уфас

Арбитражный суд Уральского округа поддержал позицию Пермского УФАС в споре с АО «ПЗСП».

В прошлом году антимонопольная служба признала ПЗСП виновным в нарушении Закона о защите конкуренции. УФАС обнаружило, что с конца 2021 по июнь 2022 года компания увеличила прайсовую отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза. При этом увеличение стоимости газобетона не соответствовало увеличению затрат на его производство.

Специалисты антимонопольной службы пришли к выводу, что ПЗСП установил монопольно высокую цену на газобетонные блоки, злоупотребив своим доминирующим положением на товарном рынке. Это привело к ущемлению интересов покупателей, соответственно, противоречило антимонопольному законодательству, считают в Пермском УФАС.

В результате рассмотрения дела производитель снизил цену на газобетонные блоки, но обратился в суд с намерением оспорить решение УФАС. Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, Арбитражный суд Уральского округа поддержал позицию антимонопольщиков.

В тот же период необоснованное завышение цен на газобетонные блоки продемонстрировало АО «Пермтрансжелезобетон». В итоге за нарушение Закона о защите конкуренции производителю назначили штраф в размере 475 тыс. рублей.

«Решение суда исполнено ПЗСП. Но на предприятии с ним не согласны: юристы оценивают перспективы дальнейшего обжалования», — пояснили корреспонденту Properm.ru в АО «ПЗСП».

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