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Более 10 рейсов из Перми задержаны в Большом Савино. В чем причина?

Более 10 рейсов из Перми задержаны в Большом Савино. В чем причина?

7 августа 2024, 05:56
Фото: группа Вконтакте «Большое Савино»
Аэропорт уже возобновил работу.

Сегодня, 7 августа, утром задержали вылет более 10 рейсов из Перми. Причина этого — сильный туман.

Часть бортов, отправлявшихся в Пермь, были направлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Челябинск, Нижнекамск. Уже в 7 туман рассеялся и рейсы из Перми начали вылетать.

«Рейсы в Анталью, Сочи, Москву, а также Санкт-Петербург и Барнаул вылетели 7 августа. Также в аэропорту закончилась посадка на еще два рейса до культурной столицы, а рейс в Махачкалу и Минеральные Воды еще задерживаются», — сказано на сайте аэропорта.

Задерживается лишь рейс из Махачкалы. Согласно информации на онлайн-табло, он должен был прилететь в 13:40, но прибудет в 16:40.

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#Аэропорт#Пермь#Рейсы#Туман#Задержки
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