Более 10 рейсов из Перми задержаны в Большом Савино. В чем причина?

«Рейсы в Анталью, Сочи, Москву, а также Санкт-Петербург и Барнаул вылетели 7 августа. Также в аэропорту закончилась посадка на еще два рейса до культурной столицы, а рейс в Махачкалу и Минеральные Воды еще задерживаются», — сказано на сайте аэропорта.