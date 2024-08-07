Более 10 рейсов из Перми задержаны в Большом Савино. В чем причина?

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Сегодня, 7 августа, утром задержали вылет более 10 рейсов из Перми. Причина этого — сильный туман.
Часть бортов, отправлявшихся в Пермь, были направлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Челябинск, Нижнекамск. Уже в 7 туман рассеялся и рейсы из Перми начали вылетать.
«Рейсы в Анталью, Сочи, Москву, а также Санкт-Петербург и Барнаул вылетели 7 августа. Также в аэропорту закончилась посадка на еще два рейса до культурной столицы, а рейс в Махачкалу и Минеральные Воды еще задерживаются», — сказано на сайте аэропорта.
Задерживается лишь рейс из Махачкалы. Согласно информации на онлайн-табло, он должен был прилететь в 13:40, но прибудет в 16:40.