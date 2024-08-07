Долги Елены Блиновской перед налоговой увеличились на полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Долги блогера, создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской перед налоговой за сутки увеличились примерно на 500 тыс. рублей. По данным на 7 августа, теперь она должна ФНС более 1,2 млрд рублей, пишет VSE42.Ru со ссылкой на РЕН ТВ. Такая сумма указана в регистрационных документах блогера.
Елене Блиновской предъявлено обвинение по:
Являясь индивидуальным предпринимателем, в период с 2019 по 2021 годы Елена обеспечила поступление доходов от предпринимательской деятельности на расчетные счета подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей. В этом ей помогал муж Алексей и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. При этом блогер знала, что доход ИП превысил 150 млн рублей, что означает утрату налогоплательщиком права на использование упрощенной системы налогообложения.
Елена Блиновская занизила доходы, базу для исчисления налога на доходы физлиц и суммы НДФЛ и НДС, которые должна была уплатить в государственный бюджет. Она предоставляла в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Таким образом, обвиняемой удалось уклониться от уплаты налогов в сумме более 906 млн рублей. Также супруги Блиновские легализовали более 716 млн рублей, замаскировав их связь с преступным источником происхождения, выполнив ряд финансовых операций. Кроме того, Елена неоднократно, неправомерно переводила средства без ведома гендиректоров двух юридических лиц.
Сейчас по делу блогера утверждено обвинительное заключение. После его вручения Блиновской материалы уголовного дела направят в Савеловский районный суд Москвы. Сама обвиняемая сейчас находится под стражей.