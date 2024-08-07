Долги Елены Блиновской перед налоговой увеличились на полмиллиона рублей

Елена Блиновская занизила доходы, базу для исчисления налога на доходы физлиц и суммы НДФЛ и НДС, которые должна была уплатить в государственный бюджет. Она предоставляла в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Таким образом, обвиняемой удалось уклониться от уплаты налогов в сумме более 906 млн рублей. Также супруги Блиновские легализовали более 716 млн рублей, замаскировав их связь с преступным источником происхождения, выполнив ряд финансовых операций. Кроме того, Елена неоднократно, неправомерно переводила средства без ведома гендиректоров двух юридических лиц.