Экс-директора управляющей компании из Перми будут судить за смерть подростка

24 марта 2022 года погибшая вместе с сестрой и братом были у бабушки, которая живет в микрорайоне Владимирский. Вместе с ней они пошли в магазин. Бабушка увидела, что лед летит с крыши, но успела оттолкнуть только двух внуков. В итоге лед упал на 15-летнюю внучку. Девушку доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась через несколько дней 30 марта.