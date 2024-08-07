Экс-директора управляющей компании из Перми будут судить за смерть подростка

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В Перми генеральный директор ООО УК «Владимирский» предстанет перед судом, сообщили в региональном следкоме. Судя по открытым данным, речь идет о Сергее Харченко, возглавлявшем коммунальное предприятие в 2021–2022 годах.
Харченко после ЧП с гибелью 15-летней девушки было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). На время расследования Харченко избирался залог в 1,5 млн рублей.
Следствием было установлено, что возглавляемая Харченко УК оказывала услуги по управлению жилым домом по ул. Серпуховская, 8 в Перми. Действия сотрудников компании не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате бездействия, выразившегося в необеспечении своевременной и оперативной уборки кровли дома от снежно-ледовых масс, произошел сход глыбы с крыши дома. В результате этого несовершеннолетняя потерпевшая получила телесные повреждения, от которых, несмотря на оказанную помощь, скончалась в лечебном учреждении.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
24 марта 2022 года погибшая вместе с сестрой и братом были у бабушки, которая живет в микрорайоне Владимирский. Вместе с ней они пошли в магазин. Бабушка увидела, что лед летит с крыши, но успела оттолкнуть только двух внуков. В итоге лед упал на 15-летнюю внучку. Девушку доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась через несколько дней 30 марта.