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Экс-директора управляющей компании из Перми будут судить за смерть подростка

Экс-директора управляющей компании из Перми будут судить за смерть подростка

7 августа 2024, 14:19
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
30 марта 2022 года в Пермской больнице скончалась 15-летняя школьница, на которую упал с крыши дома по улице Серпуховская, 8 упал снег и лед.

В Перми генеральный директор ООО УК «Владимирский» предстанет перед судом, сообщили в региональном следкоме. Судя по открытым данным, речь идет о Сергее Харченко, возглавлявшем коммунальное предприятие в 2021–2022 годах.

Харченко после ЧП с гибелью 15-летней девушки было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). На время расследования Харченко избирался залог в 1,5 млн рублей.

Следствием было установлено, что возглавляемая Харченко УК оказывала услуги по управлению жилым домом по ул. Серпуховская, 8 в Перми. Действия сотрудников компании не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате бездействия, выразившегося в необеспечении своевременной и оперативной уборки кровли дома от снежно-ледовых масс, произошел сход глыбы с крыши дома. В результате этого несовершеннолетняя потерпевшая получила телесные повреждения, от которых, несмотря на оказанную помощь, скончалась в лечебном учреждении.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 марта 2022 года погибшая вместе с сестрой и братом были у бабушки, которая живет в микрорайоне Владимирский. Вместе с ней они пошли в магазин. Бабушка увидела, что лед летит с крыши, но успела оттолкнуть только двух внуков. В итоге лед упал на 15-летнюю внучку. Девушку доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась через несколько дней 30 марта.

Директору УК «Владимирский» в Перми предъявлено обвинение за падение глыбы льда на подростка
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#Происшествия#Общество#Пермь
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