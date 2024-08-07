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Глава РЭО осмотрел стройплощадки экотехнопарков в регионе

Глава РЭО осмотрел стройплощадки экотехнопарков в регионе

7 августа 2024, 13:14
Фото: 1MI
Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО), посетил стройплощадки объектов по переработке отходов в Крыму. В Сакском районе возводится экотехнопарк мощностью 200 тысяч тонн мусора в год, а в Белогорском районе — завод на 500 тысяч тонн ежегодно.

Буцаев сообщил, что вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым они обсудили текущий статус строительства. Глава республики подчеркнул, что наблюдается небольшое отставание от графика, но процесс находится под контролем. Буцаев добавил, что на этих предприятиях будет создано свыше 500 рабочих мест, передает newsnn.ru.

Аксенов выразил благодарность Буцаеву за поддержку в реализации таких масштабных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации на полуострове.

Строительство экотехнопарков осуществляется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В будущем аналогичные объекты появятся в каждом федеральном округе.

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