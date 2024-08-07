Глава РЭО осмотрел стройплощадки экотехнопарков в регионе

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Буцаев сообщил, что вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым они обсудили текущий статус строительства. Глава республики подчеркнул, что наблюдается небольшое отставание от графика, но процесс находится под контролем. Буцаев добавил, что на этих предприятиях будет создано свыше 500 рабочих мест, передает newsnn.ru.
Аксенов выразил благодарность Буцаеву за поддержку в реализации таких масштабных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации на полуострове.
Строительство экотехнопарков осуществляется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В будущем аналогичные объекты появятся в каждом федеральном округе.