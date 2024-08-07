Глава РЭО осмотрел стройплощадки экотехнопарков в регионе

Буцаев сообщил, что вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым они обсудили текущий статус строительства. Глава республики подчеркнул, что наблюдается небольшое отставание от графика, но процесс находится под контролем. Буцаев добавил, что на этих предприятиях будет создано свыше 500 рабочих мест, передает newsnn.ru.