Из пруда в Чайковском округе извлекли тело мужчины

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что при нахождении у водоема и купании в нем следует выполнять правила поведения на воде. Не оставляйте детей у рек или прудов без присмотра. Если вы заметили тонущего человека, немедленно сообщите о случившемся в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.