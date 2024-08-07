properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Утром 7 августа из пруда в Чайковском округе извлекли тело мужчины

Из пруда в Чайковском округе извлекли тело мужчины

7 августа 2024, 07:49
Фото: ideogram.ai

Утром 7 августа из пруда в Чайковском округе извлекли тело мужчины

Место не было оборудовано для купания, говорят в МЧС.

Сегодня утром, 7 августа, в деревне Чумна Чайковского городского округа из пруда извлекли тело мужчины без признаков жизни. Сообщение о погибшем поступило оперативному дежурному в 10:50.

К месту инцидента выехали семь человек и три единицы техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оказалось, что место для купания здесь не оборудовано. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что при нахождении у водоема и купании в нем следует выполнять правила поведения на воде. Не оставляйте детей у рек или прудов без присмотра. Если вы заметили тонущего человека, немедленно сообщите о случившемся в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.

В Перми из реки Мулянка извлекли тело мужчины
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница деревни Мостовая в Прикамье спасла спящую пенсионерку из горящего домаПермский подросток спас 8-летнюю сестру из горящей квартиры на 14 этаже
#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Мчс#Происшествие на воде#Утонул
Подпишитесь
Суд отказал бывшему директору «Порта Пермь» в возвращении дела следствию
Сегодня, 06:45
Фото. Удививший пермяков космический корабль «Буран» привезли в Свердловскую область
Сегодня, 06:39
Обвиненного в госизмене пермского фотографа оставили в СИЗО
Сегодня, 08:12
В Перми представили проект нового трамвайного депо «Балатово»
Сегодня, 08:00
Более 10 рейсов из Перми задержаны в Большом Савино. В чем причина?
Сегодня, 05:56
Пермские реки могут выйти из берегов
Сегодня, 06:39