Из пруда в Чайковском округе извлекли тело мужчины

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Сегодня утром, 7 августа, в деревне Чумна Чайковского городского округа из пруда извлекли тело мужчины без признаков жизни. Сообщение о погибшем поступило оперативному дежурному в 10:50.
К месту инцидента выехали семь человек и три единицы техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оказалось, что место для купания здесь не оборудовано. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что при нахождении у водоема и купании в нем следует выполнять правила поведения на воде. Не оставляйте детей у рек или прудов без присмотра. Если вы заметили тонущего человека, немедленно сообщите о случившемся в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.