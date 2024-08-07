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ИЖ, Čezeta, ЗИМ. В Перми продается уникальный мотопарк времен СССР

ИЖ, Čezeta, ЗИМ. В Перми продается уникальный мотопарк времен СССР

7 августа 2024, 10:54
Фото: предоставлено Артемом Новиковым
Это единственная коллекция в России.

Коллекционеры мотоциклов и мототехники мечтали создать в Перми музей, пробовали найти землю или помещение под коллекцию, обращались за помощью к властям, но ничего не получилось.

«Однажды товарищу подарили „ИЖ-45“, после этого нам захотелось собрать коллекцию», — рассказал журналисту Properm.ru Артем Новиков, один из совладельцев мотопарка. Собирали по всей России и ближнему зарубежью в течение 30 лет. В коллекции представлены как известные марки — «ИЖ», «Восход», так и малоизвестные Čezeta, «Киевлянин». Примерно 40% автопарка на ходу, то есть это рабочая техника. Всего 180 единиц техники, такая коллекция единственная в России.

По словам владельцев, коллекция мототехники оценена в 94 млн рублей в 2021 году. Они готовы расстаться с ней за 33 млн рублей, и были бы очень рады, если бы кто-то организовал музей с бережно собранными ими мотоциклами.

По словам Артема Новикова, они пробовали создать в Перми музей мототехники времен СССР, искали помещение или земельный участок, обращались за помощью к властям, но никто не откликнулся. Предприниматель говорит, что, конечно, жалко продавать такую коллекцию, но и то, что она стоит без дела, их тоже не устраивает, тем более, что им приходится сейчас платить за содержание мотопарка.

Čezeta - это мотороллер, который производился с 1957 по 1964 год в ЧехословакииČezeta - это мотороллер, который производился с 1957 по 1964 год в Чехословакии
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ЗИМ-350 - первый советский квадроциклЗИМ-350 - первый советский квадроцикл
Čezeta - это мотороллер, который производился с 1957 по 1964 год в Чехословакии
Фото: предоставлено Артемом Новиковым
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#Автомобили#Музей#Автопарк#Коллекция
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