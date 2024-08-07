ИЖ, Čezeta, ЗИМ. В Перми продается уникальный мотопарк времен СССР

По словам Артема Новикова, они пробовали создать в Перми музей мототехники времен СССР, искали помещение или земельный участок, обращались за помощью к властям, но никто не откликнулся. Предприниматель говорит, что, конечно, жалко продавать такую коллекцию, но и то, что она стоит без дела, их тоже не устраивает, тем более, что им приходится сейчас платить за содержание мотопарка.