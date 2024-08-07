ИЖ, Čezeta, ЗИМ. В Перми продается уникальный мотопарк времен СССР

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Коллекционеры мотоциклов и мототехники мечтали создать в Перми музей, пробовали найти землю или помещение под коллекцию, обращались за помощью к властям, но ничего не получилось.
«Однажды товарищу подарили „ИЖ-45“, после этого нам захотелось собрать коллекцию», — рассказал журналисту Properm.ru Артем Новиков, один из совладельцев мотопарка. Собирали по всей России и ближнему зарубежью в течение 30 лет. В коллекции представлены как известные марки — «ИЖ», «Восход», так и малоизвестные Čezeta, «Киевлянин». Примерно 40% автопарка на ходу, то есть это рабочая техника. Всего 180 единиц техники, такая коллекция единственная в России.
По словам владельцев, коллекция мототехники оценена в 94 млн рублей в 2021 году. Они готовы расстаться с ней за 33 млн рублей, и были бы очень рады, если бы кто-то организовал музей с бережно собранными ими мотоциклами.
По словам Артема Новикова, они пробовали создать в Перми музей мототехники времен СССР, искали помещение или земельный участок, обращались за помощью к властям, но никто не откликнулся. Предприниматель говорит, что, конечно, жалко продавать такую коллекцию, но и то, что она стоит без дела, их тоже не устраивает, тем более, что им приходится сейчас платить за содержание мотопарка.