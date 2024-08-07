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Published Сегодня, 05:26

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Маме двойняшек из Перми отказали в положенных на детей выплатах

Маме двойняшек из Перми отказали в положенных на детей выплатах

7 августа 2024, 05:26
Фото: properm.ru
Ей пришлось обращаться в суд.

Пермячке, родившей двойню, отказали в пособии семьям при многоплодном рождении. Причиной стало то, что она подала заявление позже положенного срока. Однако в срок женщина не могла это сделать, так как новорожденные двойняшки болели, а старшего сына необходимо было водить в школу.

За выплатами молодая мама обратилась центр социальных выплат и компенсаций Пермского края. Ей положены по 122 тыс. рублей на каждого ребенка — это пособие для тех, кто рожает одновременно двух и более детей. Однако сотрудники центра пермячке отказали, так как она пропустила необходимые сроки подачи заявления. Женщина обратилась за помощью к мэру Перми Эдуарду Соснину, но тот отправил ее решать вопрос в суд.

«В суде она пояснила, что действительно подала заявление позже, чем положено, но это было связано с болезнью двойняшек, а также с воспитанием старшего ребенка, которого нужно было возить в школу и спортивную секцию. В своем заявлении она просила восстановить срок подачи заявления на выплаты», — цитирует URA.RU решение Мотовилихинского суда. Суд встал на сторону молодо мамы.

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#Суд#Пермь#Детский мир#Пособия#Двойняшки#Эдуард соснин#Рождение ребенка
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